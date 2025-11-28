Las celebridades que se emparejaron este año

El 2025 ha sido un año muy movido en el amor para las celebridades, mientras algunas pusieron punto final a sus historias de amor, otras tantas fueron flechadas por Cupido y han gritado a los cuatro vientos el gran amor que se tienen.

Eiza González y Grigor Dimitrov

Entre las celebridades que encontraron a su media naranja está la actriz mexicana Eiza González, quien se ha dejado ver muy juntita del tenista búlgaro Grigor Dimitrov, con quien comenzó una relación en abril del presente año y desde entonces se han vuelto inseparables.

Eiza González y Grigor Dimitrov se ven muy bien juntos (REX Features/Shutterstock /The Grosby Group) Crédito: REX Features/Shutterstock | Grosby Group

Kenia Os y Peso Pluma

Una de las parejas que más ha dado de qué hablar es la de Kenia Os y Peso Pluma, pues más de un no les daba la más mínima oportunidad de durar y la realidad ha sido muy distinta, a tal grado que lo suyo poco a poco empieza a alcanzar un tono de formalidad.

Los jóvenes cantantes hicieron oficial su noviazgo a principios del 2025 y desde entonces se les ha visto de lo más cariñosos en las redes sociales y hasta en las alfombras a las que han acudido juntos.

Hugh Jackman y Sutton Foster

Aunque su historia de amor se concretó en este 2025, luego de que ambos dieran por terminados sus respectivos matrimonios, Hugh Jackman y Sutton Foster se conocieron, en febrero del 2022, tras coincidir en el revival de ‘The Music Man’, una puesta en escena en la que trabajaron por más de un año.

La primera vez que se les vio en modo romántico, fue en enero del 2025, cuando fueron captados paseando de la mano por la ciudad de Los Ángeles.

Hugh Jackman y Sutton Foster también estrenaron romance (The Image Direct/The Grosby Group) Crédito: The Image Direct | Grosby Group

Lupillo Rivera y Taina Pimentel

El hermano de la fallecida Jenni Rivera dio la nota a finales del 2025, luego de que confirmara su noviazgo con la dominicana Taina Pimentel, quien es varios años más joven.

La confirmación de su relación llegó en medio de la polémica que perseguía al ‘Toro del Corrido’ por el lanzamiento de ‘Tragos Amargos’, en donde habló de Belinda, Mayeli Alonso y más.



Jessica Alba y Danny Ramirez

Bien dicen por ahí que en el amor no hay edad y en ese tenor estaría Jessica Alba, quiene es 11 años mayor que Danny Ramirez, su actual pareja sentimental y con quien confirmó su noviazgo por medio de una fotografía que compartieron en Instagram a finales del mes de octubre.

En la postal se les ve tomados de la mano, mientras bajan de la mano las emblemáticas escaleras de madera que conducen a la playa de Byron Bay, en Australia.

Jessica Alba encontró el amor en un galán más joven (Backgrid/The Grosby Group) Crédito: Backgrid | Grosby Group

Alicia Villarreal y Cibad Hernández

En este 2025 el amor también tocó a la puerta de Alicia Villarreal, quien, tras su escandalosa separación de Cruz Martínez, se dio una nueva oportunidad en el amor de la mano del influencer Cibad Hernández.

Los inicios de su relación son desconocidos, pues no han faltado los que aseguran que ella y Cibad se mensajeaban cuando ella aún estaba con el padre de sus hijos, pero esto no ha sido confirmado.

Katy Perry y Justin Trudeau

Noviazgos entre celebridades ha habido varios en el 2025, pero pocos tan mediáticos como el de Katy Perry y Justin Trudeau, quienes han dado muchísimo de qué hablar desde que oficializaron lo suyo.

Los rumores sobre su relación surgieron, en julio del 2025, después de que los captaran cenando en la ciudad de Montreal. En septiembre fueron vistos besándose en el yate de la cantante, mientras que fue hasta octubre que oficializaron su noviazgo en la ciudad de París y durante los festejos de cumpleaños de ella.

Katy Perry y Justin Trudeau es un romance de mucha altura (Backgrid/The Grosby Group) Crédito: Backgrid | Grosby Group

Jennifer Aniston y Jim Curtis

En noviembre del presente año, luego de meses de rumores, la actriz Jennifer Aniston y el hipnoterapeuta Jim Curtis, quien es 6 años menor, confirmaron su relación sentimental.

La primera vez que se les vio muy juntitos fue, en julio pasado, durante una escapada que se dieron a las playas de Mallorca, en España, pero fue hasta meses más tarde que aceptaron que eran pareja.

Jennifer Aniston y Jim Curtis también están juntos. ( G3/The Grosby Group) Crédito: G3 | Grosby Group

Sigue leyendo: