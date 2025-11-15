Peso Pluma y Kenia Os celebran 9 meses de novios con románticas fotos

El amor está en el aire en la relación de Peso Pluma y Kenia Os, tal y como quedó demostrado con las publicaciones que ambos realizaron para celebrar los primeros nueve meses de su relación.

La parejita compartió una serie de fotos en Instagram Stories, en donde dieron muestra de la complicidad que existe entre ambos, así como de lo bien que marcha la historia que decidieron construir juntos.

En la primera foto, que se trata de una selfie frente al espejo, se ve a Kenia en primer plano luciendo un bikini de color rosa, mientras que detrás de ella se aprecia al cantante haciendo un divertido gesto a la cámara.

“9 meses con mi amor Peso Pluma”, escribió ella acompañado de un emoji de corazón y otro de unos labios rojos.

Tras esa primera publicación tocó el turno a la de Peso Pluma, quien decidió celebrar sus nueve meses con una foto cargándola en la pista de un aeropuerto.

“Gracias por estos hermosos 9M. Cada día contigo es una bendición. Te amo mi amor”, escribió él, a lo que ella respondió: “Te amo con todo mi corazón, mi amor”.

Contrario a lo sucedido con otras celebridades, quienes prefieren mantener lo suyo lejos del ojo público, este par de enamorados no ha tenido reparo en compartir y en gritar a lo cuatro vientos lo enamorados que están a pesar de que en un inicio su relación no fue vista con buenos ojos por algunos debido al historial amoroso de ambos.

Sigue leyendo: