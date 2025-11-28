Millie Bobby Brown aclara su vínculo con David Harbour tras polémica por presunto acoso

En medio del furor que ha generado el estreno de “Stranger Things 5, Vol. 1”, la protagonista Millie Bobby Brown ha decidido poner un alto a las especulaciones y aclarar de una vez por todas los rumores sobre un supuesto distanciamiento entre ella y su compañero de escena David Harbour tras una denuncia por supuesto acoso laboral.

En una entrevista reciente, la histrionisa de origen británico fue clara al calificar como falsa la narrativa que pintaba al actor como su ‘bully’ y afirmó que su amistad de casi una década se mantiene viento en popa.

“Amamos esta serie con todo y valoramos nuestra amistad más que nada“, declaró Brown en charla con The Hollywood Reporter al ser cuestionada sobre la dinámica que mantuvieron en el set de grabación.

Asimismo, dejó entrever que a pesar de la noticia difundida en medios internacionales, su complicidad delante y detrás de cámaras no se ha deteriorado: “Llevamos haciendo eso los últimos 10 años (…) Quiero decir, siempre hemos estado unidos en eso”, complementó.

Fue a principios de este mes de noviembre que el portal Daily Mail reportó una supuesta denuncia emitida por la estrella de Netflix en la que se señalaba a David Harbour como el autor de supuestos actos de acoso e intimidación laboral.

Además, el medio británico señaló que dicha querella incluye “páginas y páginas” de de acusaciones en los que se describen diversos episodios de bullying, trato hostil e intimidación constante que derivaron en un ambiente laboral tenso.

Como resultado, Netflix habría iniciado una investigación interna que se habría extendido durante meses y que todavía no ha sido esclarecida públicamente. No obstante, los reportes perdieron su credibilidad luego de que Millie Bobby Brown y David Harbour reaparecieran en la alfombra roja de la quinta y última temporada de ‘Stranger Things,’ celebrado en los cines TCL Chinese el 6 de noviembre.

La imagen de complicidad entre ambos actores, que consistió en un cálido abrazo, sirvió como un contundente mensaje ante la polémica que los envolvía, pues esta incluso fue compartida por la cuenta oficial de Netflix en Twitter.

