Millie Bobby Brown revela que su hija tiene un padrino de ‘Stranger Things’

La batalla contra el Upside Down está por concluir, pero los lazos forjados en el set de Stranger Things perduran para siempre. Millie Bobby Brown, quien da vida a Eleven, reveló que su compañero en la serie Noah Schnapp, el intérprete de Will Byers, es el padrino de su hija.

La confirmación llegó durante el estreno de la quinta y última temporada en Los Ángeles. Brown no solo destacó el rol de Schnapp, sino que también compartió cómo sus compañeros se transforman cerca del bebé.

“Se transforman en las versiones más tiernas y adorables de sí mismos”, declaró Brown a Entertainment Tonight. “Su voz de bebé sale cuando están cerca de ella”, añadió, mencionando que su coprotagonista Sadie Sink también es muy maternal con la pequeña.

La amistad entre Millie y Noah

Schnapp, quien ha sido amigo íntimo de Brown desde el lanzamiento de la serie en 2016, expresó su emoción al verla convertirse en madre.

“Ay, sinceramente, es la mayor alegría”, confesó Schnapp. “Me resulta increíble verla crecer, desde aquella niña tan inocente, vivaz y alocada, hasta convertirse en madre y casada. Estoy tan orgulloso de ella”.

Brown y su esposo, Jake Bongiovi, hijo del legendario rockero Jon Bon Jovi, anunciaron la adopción de su hija en agosto, expresando su emoción por “comenzar esta hermosa nueva etapa como padres, en paz y privacidad”.

Mientras la vida real avanza, la ficción se prepara para su despedida. Stranger Things regresará a Netflix con su quinta y última temporada, y los creadores, Matt y Ross Duffer, han reiterado la importancia central del personaje de Will Byers para cerrar la saga.

“Como la historia realmente comenzó con Will y su desaparición, sentimos que, para cerrar el círculo, debía terminar con él en muchos sentidos”, explicó Matt Duffer en una entrevista con Entertainment Weekly. “En las últimas temporadas, no habíamos centrado mucho la serie en Will. Así que había mucho que explorar con él”, añadió.

La quinta temporada de Stranger Things estrenará sus primeros episodios el 26 de noviembre en Netflix.

