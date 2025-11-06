Millie Bobby Brown y David Harbour se abrazan en el estreno de ‘Stranger Things’

Los Ángeles fue testigo de un reencuentro que captó la atención de medios y fans por igual. David Harbour y Millie Bobby Brown llegaron juntos y radiantes al estreno de la quinta y última temporada de ‘Stranger Things,’ celebrado en los cines TCL Chinese este jueves, 6 de noviembre.

La imagen de complicidad entre ambos actores, compartida incluso por la cuenta oficial de Netflix en Twitter, sirvió como un potente mensaje frente a la reciente polémica que los envolvía.

A pesar de los rumores que aseguraban que Brown, de 21 años, había presentado una denuncia por acoso e intimidación contra Harbour, de 50, su comportamiento en la alfombra roja no pudo ser más amigable y cordial.

Según el Daily Mail, la denuncia de la actriz incluye “páginas y páginas” de acusaciones. En el texto, destacan que Brown fue víctima de ambiente laboral tenso, episodios de bullying, trato hostil e intimidación de manera constante.

También se informó que cuando la actriz interpuso la queja, Netflix le permitió grabar la última temporada con un representante cerca de ella.

David Harbour and Millie Bobby Brown arrive together for one last Stranger Things premiere 🥹 pic.twitter.com/zjzcPi9Zv4 — Netflix (@netflix) November 7, 2025

Presión mediática para Harbour

Sin embargo, esta muestra pública de afecto adquiere mayor significado al recordar la relación que interpretan en la pantalla. Harbour da vida al Chief Jim Hopper, quien a lo largo de la serie se convierte en una figura paterna y protectora de Eleven, el personaje de Millie Bobby Brown. Una dinámica que se ganó el cariño del público y que, al menos ante las cámaras, parece trascender a la ficción.

La aparición conjunta se produce en un momento de presión mediática para Harbour, quien también está enfrentando acusaciones de infidelidad por parte de su exesposa, Lily Allen. En este contexto, su llegada al evento de Netflix parece un gesto calculado para calmar las aguas.

El estreno de la quinta temporada de Stranger Things marca el fin de la reconocida y famosa franquicia. De acuerdo al calendario de la plataforma streaming, el 26 de noviembre los espectadores podrán ver la primera parte, la cual va desde el primer capítulo al cuarto. La segunda parte se estrenará el 25 de diciembre y el capítulo final, que sería el número ocho, estará disponible el último día del año.

