Millie Bobby Brown podría interpretar a Kerri Strug en su película biográfica

Un nuevo reto profesional estaría tocando a la puerta de la actriz británica Millie Bobby Brown. Y es que la actual estrella de Hollywood estaría en negociaciones para interpretar a la gimnasta olímpica Kerri Strug la película biográfica producida por Netflix y dirigida por Gia Coppola.

De acuerdo con los primeros informes, la cinta que llevará por título “Perfect” cuenta con un guion de Ronnie Sandahl. Este se centra en el éxito histórico del equipo de gimnasia femenina de Estados Unidos, conocido como ‘Las Siete Magníficas’ durante los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta, Georgia.

En estos Juegos de Verano, las representantes estadounidenses obtuvieron su primer oro por equipos, y Kerri Strug consiguió el oro individual en salto pese a aterrizar con un tobillo lesionado. De este momento surgió la icónica imagen de su entrenador, Béla Károlyi, llevándola al podio, convirtiéndolo en un momento emblemático de aquella competencia.

Si bien aún no existe una fecha de estreno, Netflix considera iniciar el rodaje de Perfect en 2026 con Nik Bower y Thomas Benski como productores de Riverstone Pictures y Magna Studios, respectivamente.

Asimismo, se reveló que, de llegar a un acuerdo, Millie Bobby Brown, quien previamente protagonizó la franquicia “Enola Holmes”, “Damsel y “The Electric State”, se sumaría al proyecto como una de las productoras ejecutivas.

Con este proyecto, Netflix reafirma su idea de seguir apostando por historias basadas en hechos reales con protagonistas femeninas, mientras que Brown consolida su papel como estrella dentro de la reconocida plataforma de streaming.

En medio de esta ronda de negociaciones, la joven de 21 años se prepara para el estreno de la quinta y última temporada de la serie que la hizo saltar a la fama internacional: “Stranger Things”. Esta entrega se lanzará en tres partes; el primer volumen de cuatro episodios debutará el 26 de noviembre de este 2025, seguido por el segundo con tres episodios el 25 de diciembre y el gran final de la serie el 31 de diciembre.

