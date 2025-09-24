Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi celebraron su primer aniversario de bodas. La pareja se casó el año pasado en una ceremonia privada en Italia.

El fin de semana, la actriz de Stranger Things compartió a través de su cuenta de Instagram una foto de su boda con Jake Bongiovi para conmemorar la fecha especial.

“1 año de casados. Me encanta ser tu esposa”, escribió Millie Bobby Brown para acompañar la imagen.

El modelo no dudó y comentó la publicación de la actriz: “La mejor esposa del mundo te amo mucho”.

La publicación de la actriz también se llenó con comentarios con felicitaciones por parte de sus seguidores.

“Feliz aniversario”, “¡Qué fin de semana fue ese! ¡Levantando un Aperol Spritz para ambos!”, “Feliz primer aniversario a la mejor pareja”, “Fueron hechos el uno para el otro”, son algunos de los comentarios.

¿Cuándo se casaron Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi?

El año pasado, la joven pareja se dio el “sí quiero” en una ceremonia intima al aire libre celebrada en Italia. El encargado de casarlos fue el actor Matthew Modine, quien interpreta al Dr. Martin Brenner y “papá” adoptivo de Eleven en Stranger Things.

A los meses, la actriz compartió un carrusel en su cuenta de Instagram con varias fotos de su boda. “Por siempre y para siempre, tu esposa”, escribió Brown.

En las fotos, Millie Bobby Brown luce un bello vestido blanco corte sirena, con corset y una gran cola que se fundía con un velo con detalles de encaje del diseñador Oscar de la Renta, mientras que Jake Bongiovi usó un esmoquin de chaqueta blanca y pantalón negro.

La actriz también compartió fotos de otros momentos importantes de la ceremonia como, por ejemplo, cuando picaron el pastel de boda.

