La actriz de ‘Stranger Things’ Millie Bobby Brown revela que es mamá tras adoptar

La actriz mundialmente conocida por su papel en ‘Stranger Things’, Millie Bobby Brown, y su esposo, Jake Bongiovi, han ampliado su familia. La joven estrella de 21 años realizó un sorpresivo y emotivo anuncio a través de su cuenta de Instagram el pasado jueves, revelando que han dado la bienvenida a su primera hija a través de la adopción.

La noticia, confirmada posteriormente por su representante a la revista Variety, fue compartida por Brown con una fotografía de un sauce, un símbolo de crecimiento y adaptabilidad, acompañada de un mensaje lleno de amor e ilusión.

“Este verano, dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción”, escribió la actriz. “Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad. Y luego quedaron 3. Con cariño, Millie y Jake Bongiovi“.

Una joven pareja consolidada

Brown y Bongiovi, de 23 años, actor e hijo del legendario músico Jon Bon Jovi, comenzaron su relación en 2021. Su compromiso llegó en 2023 y, tras unirse en matrimonio en una íntima ceremonia en mayo de 2024, inician ahora su camino como padres.

Millie Bobby Brown saltó a la fama global con solo 12 años gracias a su icónico papel de Eleven en la serie de Netflix “Stranger Things”. La producción se convirtió rápidamente en un fenómeno de la cultura pop, y Brown ha sido una pieza central en todas sus temporadas. Se prepara para despedir a su personaje más famoso en la quinta y última temporada, cuyo estreno está previsto para finales de este año en tres partes.

Pero su carrera va más allá de Hawkins. Brown también es la productora y protagonista de la exitosa franquicia “Enola Holmes”, de la que se espera una tercera entrega y que actualmente se encuentra en producción. El film la reunirá de nuevo con Henry Cavill, Louis Partridge y Helena Bonham-Carter, entre otros.

Recientemente, también protagonizó la ambiciosa película de ciencia ficción de los hermanos Russo para Netflix, ‘The Electric State’, junto a Chris Pratt.

