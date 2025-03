Adiós al rubio: Millie Bobby Brown cambió de look

Millie Bobby Brown se despidió de su cabellera rubia platinada y le dio la bienvenida a un nuevo color. Esta semana, la actriz sorprendió con un nuevo look.

La actriz fue captada esta semana en la semifinal del Miami Open, celebrada en el Hard Rock Stadium, luciendo una cabellera color castaño oscuro de nuevo.

En las imágenes, que se difundieron en redes sociales, se ve a la actriz lucir el cabello recogido con una raya en medio y adornado con un llamativo broche rojo.

Millie Bobby Brown and Jake Bongiovi at the Miami Open today 🎾 pic.twitter.com/yrbcNzWZpv — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) March 28, 2025

Brown no estaba sola, asistió al evento deportivo con Millie con su esposo, Jake Bongiovi, y su suegro, Jon Bongiovi.

El cambio en el color de cabello de la actriz llega poco después de que fuera duramente criticada en redes sociales por su apariencia.

Desde que la joven actriz decidió teñirse el cabello rubio ha sido blanco de críticas de usuarios en redes sociales, quienes aseguraban que ese tono la hacía lucir mayor.

Cansada de los comentarios sobre su apariencia, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, Millie Bobby Brown respondió a quienes la critican.

“Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí ante el mundo y, por alguna razón, parece que la gente no puede crecer conmigo. En cambio, actúan como si se supusiera que debo permanecer congelada en el tiempo, como si todavía debiera verme como lo hice en la primera temporada de Stranger Things. Y como no lo hago, ahora soy un objetivo”, dijo la actriz en un video en su cuenta de Instagram.

La actriz también expresó su molesta con algunos medios de comunicación, como el Daily Mail, que han publicado noticias con titulares sensacionalistas sobre su apariencia.

“Esto no es periodismo. Esto es acoso. El hecho de que escritores adultos dediquen su tiempo a diseccionar mi cara, mi cuerpo, mis elecciones, es inquietante. ¿Y el hecho de que algunos de esos artículos estén escritos por mujeres? Peor aún. Siempre hablamos de apoyar y elevar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil derribarlas para conseguir visitas. La gente desilusionada no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer en sus términos, no en los suyos”, indicó.

La actriz finalizó el video diciendo que se niega a encajar en las expectativas poco realistas que muchos se han hecho de ella y de cómo debe verse.

“Me niego a disculparme por crecer. Me niego a empequeñecerme para encajar en las expectativas poco realistas de la gente que no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer. No me avergonzarán por mi aspecto, por cómo me visto o por cómo me presento”.

