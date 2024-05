¿Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron en secreto?

¿La estrella de Stranger Things, Millie Bobby Brown, es una mujer casada? Fuentes del diario The Sun aseguran que se casó con su prometido Jake Bongiovi en una boda secreta en Estados Unidos este fin de semana.

En la ceremonia privada estuvieron presente los padres de ambos y, según una fuente de la revista People, “fue una ceremonia romántica y discreta en la que estuvieron presentes sus familiares más cercanos”.

De momento, se desconoce el lugar exacto de la ceremonia y no hay ninguna foto al respecto. De acuerdo a la publicación estadounidense, esta sería la primera ceremonia, ya que más adelante planean hacer una más ostentosa.

Jake Bongiovi y Millie Bobby tienen tres años juntos.

Crédito: Charles Sykes/Invision/AP.

“Están planeando una ceremonia más grande en Estados Unidos a finales de este año, pero ahora se han casado legalmente y han hecho todos los trámites”, también relató The Sun.

The Sun escribió que Jon Bon Jovi aprobó la decisión de los jóvenes, ya que él se casó con su esposa Dorothea Hurley en 1989 y todavía siguen juntos.

“Es una versión acelerada de lo que pasé hace 40 años y creo que, con el apoyo de la familia que los rodea, van a ser geniales juntos”, dijo el cantante anteriormente en una entrevista.

Y antes del anuncio del compromiso de su hijo, el famoso cantante expresó: “Si encuentras la pareja adecuada y crecen juntos… Mi consejo es que crecer juntos es de sabios. Creo que todos mis hijos han encontrado gente con la que creen que pueden crecer juntos y nos gustan todos”.

¿Cuándo inició el noviazgo de Millie y Jake Bongiovi?

El noviazgo del joven actor y la actriz -mundialmente conocida por su papel de Eleven- inició en el 2021.

En el verano de 2023 anunciaron su compromiso. Millie publicó en su cuenta de Instagram la noticia y la acompañó con la canción ‘Lover’ de Taylor Swift: “I’ve loved you three summers now, honey, but I want ‘em all” (”llevo queriéndote tres veranos, ahora, cariño, los quiero todos”, en español.

Brown ha tenido una vida mucho más expuesta que su ahora esposo. La fama le llegó a los 12 años cuando comenzó en Stranger Things. En diferentes entrevistas ha mencionado que tuvo que estudiar en casa y sufrió de acoso escolar.

La actriz también ha participado en otras importantes producciones como ‘Enola Holmes’. En el 2023 fue considerada una de las actrices mejor pagadas en Hollywood.

