Jon Bon Jovi se retirará de los escenarios si no se recupera de su lesión vocal

El mes pasado Jon Bon Jovi informó que está recuperándose de una operación que le hicieron en las cuerdas vocales, por lo que no estaba seguro si haría una gira para promocionar su nuevo álbum. Ahora declaró que está decidido a dejar los escenarios para siempre, si no vuelve a tener un adecuado desempeño en su voz.

El cantante de 62 años fue entrevistado para The Sunday Times, y fue muy claro en su determinación: “Esta es la primera vez que digo esto. Si el canto no es grandioso, si no puedo ser el tipo que alguna vez fui, entonces se acabó”.

Jon grabó con su grupo el disco Forever (que saldrá a la venta el 7 de junio) tomando todas las precauciones, pero está consciente de que presentarse en un concierto de dos horas es algo muy distinto. “Hay una gran diferencia entre estar en un estudio y salir de gira. Acabamos de grabar un nuevo álbum. Canto en terapia vocal todos los días…Tómalo de esta manera: no necesito ser “el Elvis gordo”.

El intérprete de éxitos como “Livin’ On a Prayer” y “Keep The Faith” está celebrando 40 años de carrera, y el 26 de abril se estrenará en la plataforma Hulu el documental “Thank You, Goodnight”, que narra la historia de la banda originaria de New Jersey, junto con con pasajes difíciles, como la muerte del bajista Alec John Such y el distanciamiento del guitarrista Richie Sambora de los otros miembros del grupo.

El más reciente sencillo de Bon Jovi, “Legendary”, ya está disponible en las principales plataformas y se programa en estaciones de rock. Jon está consciente de que puede terminar todo para él en cuanto a los conciertos, pero también es optimista: “Estaré destrozado si no puedo volver a cantar en vivo, pero ¿qué hace un mariscal de campo cuando se enfrenta a la última pelota que lanzará? Esa es la situación en la que estoy. Quiero recordar los 40 años de Bon Jovi, esperar con ansias el nuevo álbum y apreciarlo todo. Esa es mi esperanza: encontrar alegría en todo esto”.

