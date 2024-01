El documental de Bon Jovi “Thank You Goodnight” se estrenará en la plataforma Hulu

La plataforma de streaming Hulu anunció que estrenará en Estados Unidos “Thank You Goodnight”, un documental que narra la historia del grupo de rock Bon Jovi. Constará de cuatro partes y mostrará decenas de entrevistas con los integrantes de la banda.

Gotham Chopra, creador de la compañía Religion Of Sports, dirigió el proyecto, que mostrará los inicios del grupo fundado por el cantante Jon Bon Jovi y el guitarrista Richie Sambora en New Jersey. Su álbum debut fue lanzado hace 40 años, pero en 1986 editaron Slippery When Wet, un disco que obtuvo ventas millonarias a nivel mundial y que convirtió a la banda en un pilar del heavy-pop, con sencillos como “Livin’ On a Prayer” y “You Give Love a Bad Name”.

“Thank You Goodnight” también se adentrará en los motivos que hicieron que el bajista original Alec John Such dejara el grupo en 1994, así como Sambora en 2013. Ambos fueron sustituidos por Hugh McDonald y Phil X, quienes acompañan a Jon Bon Jovi, el tecladista David Bryan y el baterista Tico Torres en los conciertos. El documental se estrenará en Hulu el 26 de abril, pero posteriormente estará disponible en Latinoamérica en la plataforma Star+ y en el resto del mundo en Disney+.

Hulu también dio a conocer una sinopsis del documental, que ya es muy esperado por los fans de la banda: “Por muy emocionante que sea la historia de un talento único en la vida, es aún más raro que una leyenda como Jon Bon Jovi deje que el mundo entre en sus momentos más vulnerables mientras él todavía los vive. Cuarenta años de videos personales, demos iniciales inéditos, letras originales y fotografías nunca antes vistas que narran el viaje desde los clubes de Jersey Shore hasta los escenarios más grandes del planeta. La serie revive los triunfos y reveses, los grandes éxitos, las mayores decepciones y los momentos de fricción más públicos”.

Hasta la fecha Bon Jovi ha lanzado 15 álbumes, promocionados con exitosas giras. El año pasado Richie Sambora dio a conocer que está en pláticas para regresar al grupo, y en los próximos meses podría salir a la venta una nueva producción, que sería la primera desde el disco 2020, que generó el sencillo “Do What You Can”.

