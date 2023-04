Quién es Jake Bongiovi, el prometido de Millie Bobby Brown e hijo de Jon Bon Jovi

Jake Bongiovi y Millie Bobby Brown son el centro de atención por sus recientes publicaciones de Instagram en las que se anuncia su compromiso, pero los fans de la joven actriz ahora se preguntan cuál es la trayectoria del chico que la enamoró. Estos son algunos de sus datos más importantes:

Jacob Hurley Bongiovi tiene 20 años; nació en mayo de 2002, mientras su famoso padre -el cantante de rock Jon Bon Jovi– grababa el ábum Bounce. Tiene tres hermanos (Romeo, Jesse y Stephanie), pero él es el menor. Asistió a la escuela diurna Poly Prep de Brooklyn, destacando en el futbol americano.

Jake conoció a Millie a través de Instagram y tuvieron una amistad corta, haciéndose novios en 2021. A partir de entonces no se han separado, acudiendo a muchos eventos públicos y varias alfombras rojas. Él ha incursionado como actor en dos películas –“Sweethearts” y “Rockbottom”– próximas a estrenarse; en 2019 hizo su primera publicación en esa red social, y hasta el momento tiene más de un millón de seguidores. La mayoría de las fotos que comparte lo muestran acompañado de la actriz, pero en su perfil también se presenta como productor. View this post on Instagram A post shared by @jakebongiovi

