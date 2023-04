Millie Bobby Brown comparte una foto que anunciaría su compromiso con Jake Bongiovi

La actriz británica Millie Bobby Brown ha acaparado la atención en las redes sociales gracias a una fotografía en blanco y negro que publicó en Instagram, y con la que estaría confirmando su compromiso con Jake Bongiovi. En la imagen él la rodea con sus brazos mientras que ella (usando un vestido de encaje) luce en su mano un anillo de brillantes.

El mensaje con el que Millie (de 19 años) acompañó la foto fue: “Te he amado tres veranos ahora, querido, los quiero todos”. Aunque el texto a varios les pareció ambiguo, provocó al instante muchos mensajes de felicitación para la pareja, que comenzó su relación en 2021.

Por su parte, Jake (hijo del cantante de rock Jon Bon Jovi) compartió en su cuenta fotos tomadas en la misma ocasión, pero con el mensaje “Para siempre 🤍”. Uno de los comentarios escritos fue: “¿Se van a casar o algo así? Estoy confundida”. Lo que es muy cierto es que hasta ahora el productor y la estrella de la serie de televisión “Stranger things” forman una de las parejas juveniles más sólidas de Hollywood. View this post on Instagram A post shared by @jakebongiovi

