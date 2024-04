¿Por qué Millie Bobby Brown no ve películas?

Millie Bobby Brown no ve películas. Recientemente, la actriz de 20 años de edad no suele ver ningún tipo de filme, ni siquiera en los que aparece ella misma.

En una entrevista con The Sun, Brown contó que la razón por la que no ve películas es porque no puede concentrarse por largos periodos de tiempo frente a una pantalla.

“No veo películas. La gente viene y me dice: ‘deberías ver esta que te va a cambiar la vida‘. Y yo pienso, ‘¿cuánto tiempo tendré que sentarme?‘ Porque a mi cerebro y a mí no nos gusta ver, ni siquiera mis propias películas”, contó la joven actriz.

Contrario a ella, a su prometido Jake Bongiovi si le gusta ver películas, contó Brown. “Él se sienta y puede verlas todo el día. Para mí es imposible”, añadió.

La actriz contó que cuando debe ver una película lo hace mientras hace algo en paralelo para poder enfocarse. “Si no estoy haciendo algo, no me puedo sentar frente a la pantalla y verla por tanto tiempo”, dijo.

Asimismo, Brown aseguró que no se debe a que las películas no sean buenas, sino a su déficit d atención. “Eso no quiere decir que el filme no sea épico y atractivo y brillante, o que no haya actuaciones increíbles. Yo amo a muchos de esos actores”, indicó.

A pesar de que la actriz no suele ver muchas películas, aseguró que tiene filmes favoritos. “Amo Mad Max. Así que siento que siempre estoy canalizando esa chica mala interior”, dijo.

Críticas por su acento

Millie Bobby Brown suele cambiar su acento sin dificultad según el lugar dónde esté o si un papel lo requiere; sin embargo, esta habilidad le ha traído críticas.

Algunos la han cuestionado por su forma de hablar o, incluso, por las palabras que usa. Cansada de los comentarios negativos, Millie Bobby Brown respondió tajante: “Soy actriz”.

En una entrevista con Max Balegde, la actriz de 20 años de edad explicó por qué su acento suele cambiar. “Crecí ante el ojo público. Crecí en Estados Unidos. Vengo al set y soy actriz y me adapto, ¡y por eso quiero imitar a otras personas!”, dijo.

Brown indicó que, a veces, no puede evitar adoptar el acento de las personas en su entorno cercano. “No puedo evitar que cuando estoy cerca de mi prometido, o cuando estoy con gente como Jimmy Fallon que tiene un acento muy americano, ¡quiero replicarlo!”, contó.

Lo mismo le ocurre cuando está en Inglaterra, aseguró. “Y ahora que estoy en Inglaterra, ¡quiero replicar ese [acento]! No lo hago intencionalmente, y lo siento si te ofende. Pero, escucha, ¡estoy haciendo lo mejor que puedo!”, afirmó.

En casos como el de Stranger Things o Godzilla: King of the Monsters se puede escuchar a Brown hablar con acento estadounidense, mientras que en Enola Holmes o Damsel, que se estrenó recientemente en Netflix, habla con acento británico.

