“The Electric State”, la nueva película de la estrella de “Stranger Things” que lidera el Top de Netflix

Con apenas unos días desde su estreno en Netflix, “The Electric State”, la nueva película protagonizada por la estrella de “Stranger Things“, Millie Bobby Brown, ha logrado lo que muchos esperaban: liderar el Top 10 de las películas más vistas en la plataforma de streaming, tanto en Estados Unidos como a nivel global.

Estrenada el pasado 14 de marzo, la cinta, dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo, ha acumulado más de 25 millones de visualizaciones y cerca de 53 millones de horas vistas.

Sin embargo, a pesar de sus impresionantes cifras, el éxito de esta producción estadounidense, que también cuenta con la participación de la estrella de Marvel, Chris Pratt, era algo predecible para muchos especialistas. Su exagerado presupuesto de 330 millones de dólares y la intensa campaña de marketing detrás de la película han sido factores determinantes en su popularidad, aunque también han generado un gran número de críticas negativas.

¿De qué trata “The Electric State”?

Basada en la novela ilustrada homónima del autor Simon Stålenhag, publicada en 2018, la película presenta un futuro distópico en el que la guerra entre humanos y máquinas ha llevado a la virtualización de la vida humana en un plano digital.

En este mundo postapocalíptico, Michelle (interpretada por Brown) intenta encontrarle sentido a su existencia tras la trágica pérdida de su familia en un accidente automovilístico años atrás.

Un día, un robot que afirma ser su hermano menor fallecido la convence de embarcarse en un viaje para encontrarlo. En el camino, Michelle vivirá una serie de aventuras que pondrán a prueba su concepto de la realidad y su amor por su familia.

¿Por qué la crítica ha destrozado “The Electric State”?

Desde su estreno, y al igual que las últimas producciones de los hermanos Russo, “The Electric State” ha sido duramente criticada por diversos medios especializados, que la acusan de ser un derroche de recursos con una historia sin alma.

Según The New York Times, la película es un “tedio de lujo”, en referencia a su excesivo presupuesto, sus efectos visuales deslumbrantes y otros elementos técnicos que, según la crítica, solo buscan maquillar una historia genérica. Por su parte, The Hollywood Reporter la calificó de “obvia, estridente y simplemente absurda”.

Estas críticas, sumadas a los comentarios de otros medios como Empire y The Telegraph, han provocado que la película debutara con apenas un 15% de aprobación en Rotten Tomatoes, una de las calificaciones más bajas en la carrera de los hermanos Russo y de la misma Millie Bobby Brown.

A pesar de las malas críticas, y como ocurre con muchas producciones de streaming, será la audiencia quien determine hasta dónde puede llegar esta película.

