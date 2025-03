Millie Bobby Brown reflexionó sobre el final de “Stranger Things”

Con el estreno de la quinta y última temporada de la serie “Stranger Things” a la vuelta de la esquina, la protagonista Millie Bobby Brown decidió romper el silencio sobre su experiencia al despedirse de la historia que la catapultó a la fama internacional. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En entrevista con Entertainment Tonight, la histrionisa que da vida a ‘Eleven’ reflexionó sobre el gran papel que dicho proyecto jugó durante su vida, pues creció a la par de sus compañeros de escena y frente al mundo.

“Fueron 10 años de mi vida (…) Han sido 10 años magníficos en mi vida. He tenido la suerte de conocer a gente maravillosa y estoy muy agradecida de ser parte de una serie tan icónica y con tanto impacto“, explicó al portal estadounidense.

Para Millie Bobby Brown, la experiencia que vivió en “Stranger Things” no solo trajo logros a nivel profesional, sino personal, pues forjó amistades que mantiene hasta el día de hoy.

“No sólo estás diciendo adiós a los personajes que has construido, sino también a las personas que has conocido, a la persona en la que te has convertido y a las lecciones que has aprendido”, recalcó la famosa de 21 años.

Y aunque evitó revelar detalles sobre el desenlace que la aclamada historia tendrá a finales de este año a través de Netflix, la despedida estuvo llena de emociones fuertes: “Fue muy, muy emotivo. No puedo hablar mucho sobre ello, pero mi familia estaba llorando, el equipo estaba llorando y yo lloré nada más entrar al set”, concluyó.

