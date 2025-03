Comediante Matt Lucas ofrece disculpas públicas por comentarios sobre el físico de Millie Bobby Brown

El comediante británico Matt Lucas ha dado un paso al frente y emitido una disculpa pública después de que sus recientes comentarios sobre la apariencia de Millie Bobby Brown causaran malestar entre sus seguidores y la propia actriz.

A través de un comunicado, Lucas intentó aclarar su intención y ofrecer una explicación de lo sucedido.

En su disculpa, Matt Lucas explicó el origen de su comentario, aclarando que su intención nunca fue criticar ni ofender a Millie Bobby Brown. “Hace casi 25 años, coescribí y actué en un programa de sketches llamado Little Britain. Había un personaje en él llamado Vicky Pollard, que tenía el cabello rubio y siempre usaba una blusa rosa. En la foto que publicaste, tenías el cabello rubio y vestías una blusa rosa, por lo que señalé la similitud publicando una de sus frases características”, dijo Lucas en su mensaje.

El comediante también dejó claro que no pretendía hacer un comentario negativo sobre el físico de la actriz, quien ha crecido y evolucionado desde que saltó a la fama a una edad temprana. “Pensé que te veías fantástica y me horrorizó cuando la prensa escribió que te ‘ataqué’, en primer lugar porque ese no es mi estilo, y en segundo lugar porque creo que eres brillante. No lo habría publicado si hubiera pensado que te molestaría, pero me doy cuenta de que lo ha hecho y por eso me disculpo”, agregó.

Qué había dicho Matt Lucas?

La controversia surgió luego de que Lucas comparara el look de Brown, conocida por su papel en “Stranger Things”, con un personaje de la famosa serie de sketches “Little Britain”.

En un post en redes sociales, el comediante señaló la similitud entre la actriz y Vicky Pollard, un personaje con cabello rubio y blusa rosa, sugiriendo que el atuendo de Brown se asemejaba al de este personaje.

La joven actriz, al ver los comentarios, reaccionó visiblemente molesta, expresando su descontento con la comparación y la forma en que fue recibida por la audiencia.

Millie lanzó críticas a periodistas por sus comentarios

Por su parte, Millie Bobby Brown ha sido una figura pública desde su niñez, y aunque hoy en día se presenta como una joven adulta, muchos de sus seguidores todavía la asocian con su rol infantil en “Stranger Things”.

En un emotivo video, la actriz expresó el dolor que le causan los comentarios sobre su apariencia: “Crecí frente al mundo, y por alguna razón, la gente no puede crecer conmigo. En lugar de eso, actúan como si estuviera obligada a permanecer congelada en el tiempo, como si aún debiera lucir como en la primera temporada de Stranger Things. Y porque no lo hago, ahora soy un blanco”.

Las disculpas de Lucas parecen haber suavizado la situación, aunque la discusión sobre la percepción pública de la actriz y las expectativas sobre su físico continúan siendo un tema delicado.

