Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi fueron captados de paseo con su bebé adoptivo

Tras anunciar que habían adoptado un bebé, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi fueron vistos por primera vez dando un paseo con hija adoptiva.

El fin de semana, la pareja fue captada caminando con un cochecito por las calles de East Hampton, Nueva York.

En las imágenes, Millie lució casual con una sudadera blanca y sandalias, mientras Jake vestía ropa cómoda y empujaba el cochecito.

Aunque no han compartido fotos de su bebé en sus redes sociales para proteger su privacidad, esta salida pública ha sido la primera oportunidad para que los fans los vean disfrutando juntos como familia.

La semana pasada, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, quienes se casaron el año pasado, anunciaron que adoptaron a una bebé.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 21 años compartió la noticia con un breve mensaje. “Este verano, dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción”, indica el comunicado.

“Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad. Y luego quedaron 3. Con cariño, Millie y Jake Bongiovi”, dice la carta.

En el pasado, Millie había expresado en entrevistas previas su deseo de ser madre joven y mencionó que la maternidad ha sido un sueño para ella desde la infancia, influenciada por la historia familiar de sus padres.

¿Cuándo se casaron Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi?

El pasado 24 de mayo, la joven pareja se dio el “sí quiero” en una ceremonia intima al aire libre celebrada en Italia. El encargado de casarlos fue el actor Matthew Modine, quien interpreta al Dr. Martin Brenner y “papá” adoptivo de Eleven en Stranger Things.

A los meses, la actriz compartió un carrusel en su cuenta de Instagram con varias fotos de su boda. “Por siempre y para siempre, tu esposa”, escribió Brown.

En las fotos, Millie Bobby Brown luce un bello vestido blanco corte sirena, con corset y una gran cola que se fundía con un velo con detalles de encaje del diseñador Oscar de la Renta, mientras que Jake Bongiovi usó un esmoquin de chaqueta blanca y pantalón negro.

La actriz también compartió fotos de otros momentos importantes de la ceremonia como, por ejemplo, cuando picaron el pastel de boda.

