Jon Bon Jovi habló sobre la bebé que adoptaron Millie Bobby Brown y su hijo: “Es una locura”

Hace poco, Jon Bon Jovi habló por primera vez sobre lo que opina de la bebé que adoptó su hijo Jake Bongiovi y la actriz Millie Bobby Brown.

En una reciente conversación con Bunnie XO, el músico estadounidense expresó con entusiasmo lo maravilloso que es ser abuelo, aunque confesó que la noticia lo tomó por sorpresa.

“Es una locura, pero maravilloso. Increíble”, dijo Jon Bon Jovi.

El músico aseguró que desde el momento en que vio a la niña la sintió como su nieta. “Conocimos al bebé, obviamente, y en cuanto la ves, se convierte en tu nieta. Es tu bebé”, dijo.

También confesó que ahora es “ese tipo molesto que siempre pide fotos y actualizaciones” de la bebé, mostrando su felicidad por la llegada de la pequeña.

El ícono del rock de 63 años también defendió el matrimonio de Jake y Millie, celebrado en mayo de 2024 y seguido por una boda más lujosa en Italia, asegurando que la pareja es madura para su edad y que cuentan con toda la bendición de la familia.

En agosto, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, quienes se casaron el año pasado, anunciaron que adoptaron a una bebé.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 21 años compartió la noticia con un breve mensaje. “Este verano, dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción”, indica el comunicado.

“Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad. Y luego quedaron 3. Con cariño, Millie y Jake Bongiovi”, dice la carta.

En el pasado, Millie había expresado en entrevistas previas su deseo de ser madre joven y mencionó que la maternidad ha sido un sueño para ella desde la infancia, influenciada por la historia familiar de sus padres.

