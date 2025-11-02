Millie Bobby Brown habría denunciado a David Harbour por acoso

Recientemente trascendió que Millie Bobby Brown habría interpuesto una denuncia formal contra su compañero de reparto en Stranger Things, David Harbour, por acoso e intimidación.

De acuerdo con el Daily Mail, la actriz británica habría presentado la denuncia antes de que iniciara el rodaje de la quinta y última temporada de la serie de Netflix.

El medio británico señaló que la denuncia de la actriz que da vida a Once incluye “páginas y páginas” de de acusaciones contra Harbour por ambiente laboral tenso, episodios de bullying, trato hostil e intimidación constante.

Tras las acusaciones, Netflix habría iniciado una investigación interna que se habría extendido durante meses y que todavía no ha sido esclarecida públicamente, según el Daily Mail.

Hasta el momento, la plataforma de streaming no se ha pronunciado la investigación interna, manteniendo su política habitual de no comentar asuntos internos.

Millie Bobby Brown ni David Harbour tampoco han emitido declaraciones públicas al respecto.

La tensión entre los protagonistas se evidenció además en la ausencia de ambos en promociones conjuntas de la última temporada.

Esta denuncia podría escalar a implicaciones legales o resolverse mediante acuerdos confidenciales si se hallan pruebas suficientes durante el proceso, aunque hasta ahora se mantiene como un reclamo formal y no una demanda civil.

La denuncia llega a un mes del estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things, que se dividirá en tres partes y cuyo último episodio llegará a las salas de cine.

El rodaje de la última temporada de Stranger Things comenzó la primera semana de enero de 2024. La filmación de los nuevos capítulos se retrasó debido a la huelga del Sindicato de Actores de Estados Unidos en 2023.

