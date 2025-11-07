Millie Bobby Brown habla por primera vez de su nueva faceta como mamá: “Ha sido un viaje hermoso”

El año 2025 ha traído consigo varios cambios en la vida de la actriz Millie Bobby Brown, pues además de marcar el fin de la historia que le dio fama internacional (“Stranger Things”), debutó en el rol más retador de su vida: el de mamá.

A propósito de este gran cambio, la joven de 21 años confesó en entrevista con British Vogue que se trata de un sueño hecho realidad: “Realmente quiero una familia grande, yo soy una de cuatro, y él también. No veo que tener tu propio hijo sea realmente diferente a adoptar“, indicó.

Y es que a pessar de los momentos de duda y aprendizaje, el camino ha estado lleno de alegrías: “Ha sido un viaje hermoso e increíble, ya nos ha enseñado muchísimo (…) Las pequeñas cosas de la vida son mucho más valiosas. Nuestros días están llenos de mimos, risas y amor. Es una alegría infinita”, contó al portal.

Además, dejó claro que si bien agradece el apoyo que ha recibido por parte del público, para ella es muy importante proteger la identidad de su pequeña. Por esta razón, se negó a brindar declaraciones sobre la personalidad de su bebé: “No me corresponde exponerla en contra de su voluntad. No lo haré. Para mí, es muy importante protegerla a ella y a su historia hasta que tenga la edad suficiente para, potencialmente, compartirla ella misma algún día“, añadió.

Bajo esta misma tesitura, Millie Bobby Brown confesó que tampoco revelará su nombre, a menos que ella decida hacerlo por su cuenta: “Si algún día decide compartir su personalidad con el mundo, como hice yo de joven, la apoyaremos. Pero ahora mismo, como es tan pequeña… Como padres, es nuestra responsabilidad protegerla de eso“, reiteró.

Fue el pasado mes de agosto cuando la protagonista de “Enola Holmes” dio a conocer que ella y su esposo Jake Bongiovi se convirtieron en papás de una niña a través de la adopción.

“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé (…) Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y luego fueron tres. Amor, Millie y Jake Bongiovi”, escribieron en un post de Instagram.

