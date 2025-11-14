Millie Bobby Brown estalla contra un fotógrafo que le gritaba instrucciones: “Sonríe tú”

Millie Bobby Brown, la actriz que saltó a la fama con ‘Stranger Things’, demostró una vez más que no está dispuesta a permanecer en silencio ante lo que considera tratos injustos por parte de los medios.

En el estreno londinense de la quinta y última temporada de la serie, un momento incómodo captado en vídeo se volvió viral: tras recibir instrucciones de cómo debía posar, Brown respondió con firmeza: “¿Qué sonría? ¡Sonríe tú!”, antes de retirarse visiblemente molesta.

Este incidente no es un hecho aislado en la carrera de la actriz, quien a sus 21 años lleva más de una década en el ojo público. Brown utilizó su plataforma para hablar abiertamente sobre los desafíos de crecer frente a las cámaras y sobre los límites que exige en su trato con la prensa.

¿Qué ha dicho Brown?

“Empecé en esta industria a los 10 años”, recordó Brown en un video de Instagram. “Crecí frente a los ojos del mundo, y por alguna razón, la gente no parece crecer conmigo. En cambio, actúan como si debiera quedarme congelada en el tiempo”. Esta presión por permanecer inmutable la ha convertido, en sus propias palabras, en un “blanco de críticas”.

Sus declaraciones a la revista Vogue británica fueron aún más contundentes. La actriz denunció cómo los titulares de los tabloides “diseccionan mi rostro, mi cuerpo y mis decisiones”, llegando a calificar estas prácticas como una forma de “acosarla”. Para ilustrar su punto, leyó en voz alta algunos de los comentarios más crueles: “¡Dios mío, ¿qué se ha hecho en la cara? ¿Por qué se ha teñido de rubio? ¡Parece de 60 años!”

Brown aclaró que no está en contra del periodismo en sí mismo –al que define como una profesión que respeta y valora–, sino de la línea que cruza hacia el ataque personal.

“Entiendo que existan los paparazzi, aunque sea una invasión a la privacidad; sé que es su trabajo. Pero no me ataquen desde el principio en el titular”, explicó.

“Es muy injusto y una forma de acoso, especialmente para las chicas jóvenes que se inician en esta industria y que ya se cuestionan todo”, declaró.

La serie de Netflix, Stranger Things, se estrenará este próximo 26 de noviembre.

