Hijo de William Levy y su nueva novia pasaron juntos Thanksgiving y lo presumen en foto

Christopher, el hijo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, estuvo muy bien acompañado en Thanksgiving de su bella y nueva conquista

William Levy

El hijo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez está muy enamorado de su novia. Crédito: Mezcalent

Avatar de Juan Pablo González

Por  Juan Pablo González

Christopher, el hijo mayor de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, está lo que sigue de enamorado de su nueva novia, Lily Barnett, y así lo presumió en una foto que compartió en Instagram Stories.

En la imagen, que es de las pocas que han compartido desde que oficializaron su relación, se le ve a ambos muy enamorados y disfrutando juntos de su primer Thanksgiving como pareja.

“Happy Thanksgiving”, se lee en el texto con el que Christopher acompañó su fotografía.

La imagen, que es en blanco y negro, muestra a los totrolitos con una sonrisa de oreja a oreja.

Christopher Levy
Christopher Levy posó junto a su novia por Thanksgiving (Christopher Levy/Instagram)
Crédito: Christopher Levy/Instagram | Cortesía

Si bien se desconoce con quién pasaron el Día de Acción de Gracias, detrás de ellos se alcanza a apreciar a otro joven, lo que nos lleva a pensar que se hicieron acompañar de algunos amigos.

La fotografía, compartida por Christopher, también fue publicada por su papá, quien no pudo ocultar su emoción de saberlo amado y feliz.

“Mi niño. Amo verte siempre bien”, escribió William acompañado de un emoji de corazón.

Lily Barnett, quien cuenta con más de 14 mil seguidores en Instagram, llegó a la vida de Christopher, luego de que este pusiera punto final a sus noviazgos con Ivy Puente y con Avery Mish.

Su primera foto juntos la compartieron a mediados de octubre del 2025, desconociéndose exactamente cuándo comenzaron a salir.

