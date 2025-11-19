William Levy habló sobre cómo su arresto afectó su carrera: “Se exageró demasiado”

A siete meses de su arresto en Miami, William Levy habló abiertamente sobre el impacto del incidente legal que vivió en abril pasado en su carrera.

En el marco del estreno de su nueva película Bajo un Volcán en Ciudad de México, Levy aprovechó para aclarar que aquel incidente ya está resuelto y que no le generó consecuencias negativas en su carrera.

“Ya está todo limpio, o sea, no pasó nada como se decía, pues todo está muy bien, gracias a Dios”, dijo el actor al ser cuestionado sobre el incidente por un reportero del programa De Primera Mano.

Levy señaló que el hecho fue exagerado por los medios y que su situación legal se solucionó rápidamente.

Al ser cuestionado sobre si sentía que su arresto había cerrado algunas puertas en su carrera, el actor respondió con firmeza: “No, para nada, en lo absoluto, estamos aquí, gracias a Dios, muy bien”.

Con estas declaraciones, Levy busca zanjar, de una vez por todas, los rumores sobre un posible obstáculo profesional y resaltar que su enfoque está en sus proyectos actuales.

¿Cuándo arrestaron a William Levy?

En abril, William Levy fue arrestado en Weston, Florida, tras un altercado en un restaurante donde discutió con el personal por un error en la cuenta.

Al parecer, la discusión subió de tono y un empleado llamó al 911 describiendo la situación de tensión y agresividad, lo que llevó a la detención de Levy. El actor asó la noche en la cárcel del condado de Broward y salió tras pagar una fianza de 500 dólares.

En sus declaraciones, Levy negó haber actuado con agresividad o haberse negado a pagar la cuenta y explicó que su intervención fue para mediar y evitar que la situación se agravara.

