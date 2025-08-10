William Levy contó cómo se siente a cuatro meses de su arresto

William Levy habló públicamente sobre cómo se siente a casi cuatro meses de haber sido arrestado tras un incidente en un restaurante en Weston, Florida.

Durante una entrevista en el programa Despierta América, el actor cubano explicó que se encuentra bien y aseguró que no fue tan grave como se reportó.

“(Estoy) bien, bien todo súper bien gracias a Dios. Gracias a Dios no fue como mucha gente se ha dedicado a decir”, aseguró el actor.

Levy aclaró que todo lo ocurrido fue un desacuerdo entre dos personas y que él solo intervino para evitar que la situación empeorara. El actor dijo que las noticias sobre su arresto fueron magnificadas y que la realidad no fue como la gente ha dicho.

“Por alguna razón, todo lo que pasa alrededor mío se explota demasiado, lo exageran demasiado”, señaló. “No fue así como la gente dice fue un problema que hubo entre dos personas y bueno, yo separé”, agregó.

El incidente, ocurrido el pasado mes de abril, se originó en un restaurante llamado Baires Grill, donde él y unos amigos estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Según reportes, hubo una discusión relacionada con la cuenta y el desacuerdo escaló, por lo que llamaron a la policía.

En ese momento, Levy fue arrestado por cargos de alteración del orden público y allanamiento de propiedad. Pasó la noche en la cárcel y fue liberado tras pagar una fianza de 500 dólares.

En sus declaraciones, Levy negó haber actuado con agresividad o haberse negado a pagar la cuenta y explicó que su intervención fue para mediar y evitar que la situación se agravara.

El actor, quien en julio fue aceptado en un programa de desvío de delitos menores, ha expresado que afronta esta experiencia con humor y la considera solo un episodio más en su vida.

Actualmente, Levy está enfocado en sus compromisos profesionales y recientemente estrenó la serie Camino a Arcadia en la plataforma Vix.

Seguir leyendo:

· William Levy se defiende con firmeza ante rumores: “La verdad saldrá a la luz pronto”

· William Levy se declara no culpable tras su arresto en Florida

· Así es el restaurante donde William Levy fue detenido tras enfrentar varios cargos