Sale a la luz video del arresto de William Levy tras altercado en restaurante de Florida

El actor cubano William Levy, quien está en boca de todos por el estreno de ‘Bajo un Volcán’, su nueva película, volvió a ser noticia hace unas horas luego de que se ventilara el video de su arresto ocurrido a las afueras del Baires Grill, un restaurante argentino ubicado en Broward, en Florida.

Si bien su detención se produjo la noche del lunes 14 de abril, no fue sino hasta ahora que se dieron a conocer los materiales de ese día, en los que se ve al galanazo de las telenovelas discutiendo con la Policía a las afueras del establecimiento.

En el video, captado por las bodycams que llevaban los oficiales, se aprecia el momento en que estos esposaron al papá de Christopher y Kailey Levy, quien tenía problemas para comunicarse, tanto en inglés, como en español.

En el mismo material se ve a los agentes colocando sobre el cofre del vehículo los artículos que le decomisaron, lo que incluyó su teléfono celular, un billete, entre otros elementos.

También se les ves le explicándole en español las razones de su aseguramiento, pues él no las tenía del todo claras.

“Te dijeron que te tenías que ir y no te fuiste. Te lo dijeron delante de Manny, que te tenías que ir”, se le oye decir a uno de los policías a cargo de su arresto, mientras William balbuceaba.

Tras esa breve conversación, los agentes encaminaron al actor al interior de una patrulla, tal y como concluye el video difundido por la periodista Mandy Fridmann, en el que también se aprecia que no opuso resistencia a su arresto.

El video de su aseguramiento vio la luz días después de que él mismo retomara el tema y asegurara que todo se había exagerado y que nada fue como lo reportaron los medios en su momento.

“Ya está todo limpio, o sea, no pasó nada como se decía, pues todo está muy bien, gracias a Dios”, dijo brevemente en una plática que tuvo con el programa ‘De Primera Mano’.

