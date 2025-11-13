Hablemos de ‘Bajo un volcán’, película de William Levy que se estrenará por ViX

“Bajo un volcán” es una película de acción y romance protagonizada por William Levy y Maggie Civantos. La cinta se estrenará en ViX a través de su servicio premium el 21 de noviembre.

Esta producción se grabó en España, específicamente en Tenerife, y nos presentará un romance en medio de una catástrofe natural. En “Bajo un volcán” conoceremos al capitán Mario Torres, interpretado por William Levy, un piloto militar y experto en evacuaciones que llega a la isla tras registrarse varios movimientos sísmicos y declararse la zona en alerta.

La premisa nos explica que, aunque el volcán parece haberse calmado, Dani, interpretada por Maggie Civantos, es una vulcanóloga que advierte que se trata de una falsa calma. Lamentablemente, nadie le hace caso… hasta que el volcán hace erupción. En medio de la incertidumbre, ambos se verán atrapados entre la fuerza de la naturaleza y la de sus propios sentimientos.

¡Nada mejor que estar entre la vida y la muerte para que los sentimientos y la atracción entren en acción!

Martín Cuervo es el director de este proyecto que cuenta con las actuaciones de Fabiola Guajardo, Adriana Torrebejano, Elia Galera, Antón Lofer y Pino Montesdeoca.

“Estoy encantado de estrenar mi primera película rodada en España y de hacerlo junto a ViX, un servicio que conecta de forma especial con el público hispanohablante”, comentó William Levy, actor y productor ejecutivo de la película, según destacó TelevisaUnivision mediante un comunicado de prensa.

