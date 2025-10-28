ViX confirma el estreno de “Cómplices”, la serie de Lucía Méndez, Marjorie De Sousa, Maribel Guardia y Laura Flores

“Cómplices” ya tiene fecha de estreno y está previsto para el 7 de noviembre a través de ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision. La serie está protagonizada por Lucía Méndez, Marjorie De Sousa, Maribel Guardia y Laura Flores.

Este elenco se complementa con las actuaciones de Ernesto Laguardia, Emmanuel Orenday, Paco De La O, Mónica Del Carmen, Manelyk González y Jair Sánchez, entre otros.

¿De qué se trata Cómplices?

Esta serie nos presenta la historia de María José, Paula, Roberta y Stacy, cuatro mujeres que trabajan en la producción de un talk show televisivo.

Todo en sus vidas cambia de repente cuando un giro inesperado termina golpeándolas de frente: el productor del programa, un hombre que las ha atormentado durante años, aparece muerto. El crimen las convierte, automáticamente, en sospechosas.

Como era de esperarse, todas se declaran inocentes, pero como no hay “mal que por bien no venga”, este hecho les permite, a todas, redescubrirse y abrazar la vida con más libertad y humor.

Mediante un comunicado de prensa, ViX afirma que esta “serie de comedia muestra cómo esta muerte simbólicamente entierra también sus traumas y complejos, permitiéndoles convertirse en verdaderas cómplices en la búsqueda de felicidad, amor y plenitud”.

Producida por Animal de luz y Argos, CÓMPLICES es una idea original de Lucía Méndez y Pedro Antonio Torres, con guion de Alfredo Ballesteros y Fernando Nolla.

La dirección estuvo a cargo de Salvador Espinosa, Magaby García, Alfredo Ballesteros y Fernando Nolla. Los productores ejecutivos son Lucía Méndez, Inna Payán, Luis Salinas, Patricio Cordero y Pedro Antonio Torres.

