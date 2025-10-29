Justin Trudeau considera a Katy Perry la mujer perfecta, según reportes

Desde que se confirmó su romance, Justin Trudeau y Katy Perry son el centro de atención. Al parecer, el exprimer ministro canadiense es más feliz desde que sale con la cantante estadounidense.

De acuerdo con Page Six, una fuente cercana a Trudeau aseguró que el exprimer ministro canadiense considera a Katy Perry como la mujer perfecta.

“Él está loco por ella y piensa que es la mujer perfecta”, dijo la fuente. “Comparten todo, desde política y niños hasta comida francesa”, agregó.

Asimismo, la fuente aseguró que Trudeau y Perry tienen una conexión especial. “Ambos tienen un brillo especial el uno por el otro”, dijo.

La fuente indicó que era de esperarse que Justin Trudeau comenzara a salir con alguien famosa tras su divorcio.

“Nadie que conozca a Justin, o que lo haya seguido durante años, pensó alguna vez que saldría con una ‘civil’ después de ser primer ministro”, señaló.

La semana pasada, Perry y Trudeau hicieron su primera aparición pública en París, donde celebraron el cumpleaños número 41 de la cantante.

Los rumores de romance entre Katy Perry y Justin Trudeau comenzaron en julio de este año luego de que fueron vistos cenando juntos en Montreal. Desde entonces, ambos han sido vistos compartiendo momentos románticos.

Esta nueva relación surge poco después de la separación de Katy Perry de Orlando Bloom, con quien comparte una hija nacida en 2020. Ambos siguen en contacto por la crianza y mantienen una relación cordial.

Por su parte, Trudeau, de 53 años, también está atravesando una etapa de cambios personales tras su separación de Sophie Gregoire, con quien estuvo casado 18 años

