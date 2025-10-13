Según rumores, Justin Trudeau quedó flechado por Katy Perry en su primera cita

El inesperado romance entre la estrella del pop Katy Perry y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau parece estar ganando terreno, según fuentes cercanas a la cantante. Tras ser vinculados por primera vez en julio, la pareja fue captada en momentos cada vez más íntimos, incluyendo un reciente encuentro en un yate frente a las costas de Santa Bárbara, donde fueron fotografiados besándose.

De acuerdo con una fuente cercana a Perry citada por People, la relación ha evolucionado de manera natural. “Cuando salió por primera vez con Justin, no buscaba citas, pero siguieron en contacto”, reveló la fuente.

“Comparten muchos intereses y hablan mucho de ellos, pero Katy estaba lidiando con demasiadas cosas como para siquiera pensar en salir con alguien en ese entonces”.

Katy Perry y su separación de Orlando Bloom

La artista, de 40 años, atraviesa actualmente un momento personal complicado tras confirmarse su separación de Orlando Bloom, con quien tiene una hija de 5 años, Daisy.

A pesar de esto, la conexión con Trudeau, de 53 años, no ha hecho más que fortalecerse. Según la misma fuente, el exmandatario ha sido persistente en su acercamiento: “Tras pasar su primer tiempo juntos en Montreal en julio, Trudeau la ha estado persiguiendo desde entonces. Incluso voló a California para verla durante un descanso de la gira”.

La fuente añadió que Perry encuentra atractivo a Trudeau y valora que haya sido “muy respetuoso” en todo momento. Esta “conexión fácil” parece haber surgido desde el primer encuentro, cuando fueron vistos paseando a su perro y cenando juntos en Montreal, seguido de la asistencia de Trudeau al concierto de Perry en el Bell Centre de la misma ciudad.

Aunque ninguno de los dos ha comentado públicamente sobre el estado de su relación, los hechos sugieren que la atracción mutua es innegable. Ambos atraviesan etapas de transición: Perry se encuentra inmersa en su gira Lifetimes Tour, que se extenderá hasta diciembre, mientras que Trudeau redefine su vida tras dejar la política activa.

Mientras tanto, los representantes de Perry y Bloom emitieron una declaración conjunta en julio, confirmando que su prioridad sigue siendo la crianza de su hija Daisy “con amor, estabilidad y respeto mutuo”.

Por su parte, Trudeau también finalizó su matrimonio con Sophie Grégoire en 2023, con quien comparte tres hijos.

