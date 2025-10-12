Katy Perry y Justin Trudeau fueron captados besándose apasionadamente en un yate

Los rumores que vinculaban a la superestrella de la música Katy Perry y al ex Primer Ministro canadiense Justin Trudeau parecen haberse confirmado de la manera más gráfica: un apasionado beso durante un paseo en yate, cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo.

El encuentro, captado a finales de septiembre, tuvo lugar a bordo del Caravelle, el yate de la cantante, frente a las costas de Santa Bárbara. Las fotografías, publicadas inicialmente por el Daily Mail, muestran a la pareja en un momento de notable intimidad sobre la cubierta del barco, compartiendo no solo un beso apasionado sino también un romántico abrazo.

El espontáneo fotógrafo fue un testigo anónimo que se encontraba en una embarcación cercana dedicada al avistamiento de ballenas. En declaraciones al citado medio, el testigo explicó: “Acercó su bote a un pequeño barco público de avistamiento de ballenas y empezaron a besarse. No me di cuenta de con quién estaba hasta que vi el tatuaje en el brazo del chico, e inmediatamente supe que era Justin Trudeau”.

La clave para la identificación fue el distintivo tatuaje de un cuervo Haida, símbolo de la cultura indígena canadiense que Trudeau luce en su brazo izquierdo.

Katy lució un traje de baño negro

En las imágenes, Perry lucía un elegante traje de baño negro, mientras que el exmandatario canadiense vestía simplemente un pantalón de jean y llevaba el torso descubierto, en un ambiente de total relajación.

Este episodio no hace más que avivar los rumores de una relación que comenzaron a circular en julio pasado, cuando la pareja fue vista en una cena privada en el restaurante Le Violon de Montreal.

Los avistamientos continuaron al día siguiente, cuando fueron fotografiados paseando juntos por el Mount Royal Park. Además, Trudeau fue visto entre el público en uno de los conciertos de la gira Lifetimes de Perry en Canadá, demostrando un apoyo cercano.

Ambas figuras públicas se encuentran actualmente solteras. Katy Perry se separó recientemente del actor Orlando Bloom, con quien tiene una hija de cinco años, Daisy. Por su parte, Justin Trudeau anunció su separación de Sophie Grégoire, su esposa durante 18 años, en 2023. De ese matrimonio nacieron tres hijos: Xavier, Ella-Grace y Hadrien.

A pesar de que ni Perry ni Trudeau han confirmado oficialmente su relación, estas imágenes parecen ser la prueba más contundente de que el romance entre la icónica cantante y el carismático ex político es una realidad.

