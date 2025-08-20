Katy Perry se habría electrocutado en pleno show ¿Cómo se encuentra?

Katy Perry habría sufrido un gran susto durante uno de los conciertos de su gira. En el último show en Carolina del Norte, se cree que la cantante sufrió una fuerte descarga eléctrica en pleno escenario.

El incidente ocurrió cuando la cantante subió a una estructura aérea retrofuturista cubierta de luces LED para ser elevada sobre el público.

Al conectarse al sistema, Katy habría recibido una descarga eléctrica que la hizo estremecer visiblemente por unos segundos. Sin embargo, logró reponerse raídamente y continuar el show como si nada hubiera pasado.

Tras el incidente, los fans de la cantante expresaron su preocupación por su bienestar y su deseo de que se encuentre bien para continuar con su gira.

Hasta el momento, ni Katy Perry ni su equipo han confirmado oficialmente que sufrió la descarga eléctrica, ni han reportado que haya sufrido alguna lesión grave.

Este percance se sumaría a otros incidentes que sufrido Katy Perry en su gira The Lifetimes Tour, como el fallo de una plataforma en forma de mariposa en San Francisco que estuvo a punto de causar una caída.

A pesar de los contratiempos técnicos y físicos que ha enfrentado, incluyendo lesiones en sus rodillas por coreografías exigentes, Katy Perry no ha cancelado ningún show.

The Lifetimes Tour es una producción ambiciosa y llena de efectos visuales y coreografías aéreas que comenzó en abril en Norteamérica y que en septiembre llegará a Sudamérica, Europa y Asia.

A pesar de los contratiempos, Katy Perry sigue entregada a sus fans con shows llenos de energía, aunque estos incidentes han generado preocupación sobre la seguridad del equipo técnico y la propia artista.

Por ahora, no se sabe si los shows de Katy Perry continuarán incluyendo estos complejos elementos escénicos.

