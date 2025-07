Katy Perry impulsa a niña mexicana a gritar con orgullo sus raíces en medio de su concierto

En medio de un clima político tenso en Estados Unidos por las deportaciones de migrantes, Katy Perry se convirtió en tendencia por un gesto que conmovió a miles: ayudó a una pequeña fan mexicana a decir con orgullo su origen, en pleno concierto.

El 15 de julio, durante su presentación en el Kia Forum de Inglewood, California, la cantante subió al escenario a una niña que, visiblemente nerviosa, titubeaba al responder de dónde era. “Ve… vengo de… México”, dijo la pequeña con timidez.

Pero Katy no la dejó ahí. Con una sonrisa cálida y firmeza, la animó a decirlo con más fuerza: “No, no, no. Tienes que decirlo fuerte y orgullosa”.

Y así fue. La niña, contagiada por el apoyo de su ídolo, levantó la voz y exclamó “¡Soy de México!”.

El público estalló en aplausos y vítores, celebrando no solo el momento, sino también el mensaje de orgullo e identidad en un contexto donde muchas familias migrantes viven con miedo.

Un gesto que trascendió el escenario

El video, compartido en TikTok por @katysworldmx, rápidamente superó millones de reproducciones, y los comentarios no se hicieron esperar:

“¡Viva mi México!”, “¿Cómo está el mundo para que una niña tenga miedo de decir de dónde es? Te parte el alma”, “Katy es tan dulce, Dios mío” y otros internautas afirmaron “¡Katty, hermana, ya eres mexicana!”.

Incluso hubo quienes bromearon con el famoso incidente de la cantante en ‘Venga la Alegría’, pero el tono general fue de admiración por su empatía.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia, las políticas migratorias en EE.UU. se han endurecido, dejando a miles de familias mexicanas en incertidumbre. El simple acto de decir “soy de México” puede ser un desafío para muchos niños que crecen escuchando discursos de rechazo.

Por eso, este momento entre Katy Perry y la pequeña fan resonó tan fuerte: fue un recordatorio de que nadie debería avergonzarse de sus raíces.

La estrella de ‘Firework’ no es ajena a los gestos solidarios. Desde apoyar causas LGBT+ hasta donar a organizaciones benéficas, ha usado su plataforma para enviar mensajes positivos. Esta vez, con un micrófono en la mano y una niña a su lado, convirtió un concierto en una lección de autoaceptación.

¿El resultado? Un viral lleno de amor, orgullo y lágrimas (y algún que otro meme, porque el internet siempre será el internet).

