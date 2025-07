Katy Perry y Orlando Bloom confirman su separación en un comunicado

La noticia que muchos fans temían se ha confirmado: Katy Perry y Orlando Bloom han terminado su relación después de casi una década juntos. A través de un comunicado conjunto, los representantes de la pareja explicaron que, en los últimos meses, ambos decidieron separarse para centrarse en la crianza compartida de su hija, Daisy Dove, de tres años.

Aunque su historia de amor llegó a su fin, Perry y Bloom aseguraron que seguirán siendo un equipo en lo que respecta a su pequeña. “Seguirán siendo vistos juntos como una familia, ya que su prioridad compartida es, y siempre será, criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”, señaló el comunicado.

Las señales previas a la ruptura

Los rumores sobre problemas en la relación comenzaron a circular después de que Orlando Bloom compartiera mensajes crípticos en sus Historias de Instagram. El actor, de 47 años, publicó citas del psiquiatra Carl Jung que hablaban sobre soledad y tristeza:

“La soledad no viene de no tener gente cerca, sino de no poder comunicarse con personas que parecen importantes para uno mismo”. “Incluso una vida feliz no puede estar exenta de una dosis de oscuridad”.

Estas publicaciones generaron preocupación entre sus seguidores, quienes sospecharon que algo no iba bien en su matrimonio.

Katy Perry y Orlando Bloom en la fiesta de Vanity Fair después de los Oscar en marzo de 2025. Crédito: Evan Agostini/Invision/AP.

¿Qué pasó entre ellos?

Según una fuente cercana a la pareja citada por Us Weekly, la separación ocurrió hace un mes, después de que su relación pasara por meses de tensión. “No es un tema polémico ahora mismo. Katy, por supuesto, está disgustada, pero se siente aliviada de no tener que pasar por otro divorcio, ya que ese fue el peor momento de su vida”, reveló el insider.

Perry, de 39 años, ya había pasado por un difícil divorcio con Russell Brand en 2012, por lo que esta vez optó por una separación más tranquila.

Mientras Katy Perry se mantiene ocupada con su exitosa gira “Play”, Orlando Bloom ha sido visto disfrutando de su soltería. Recientemente, el actor asistió a las fiestas previas a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Italia, donde fue fotografiado sonriente y relajado.

Por su parte, Perry no asistió a la celebración, aunque Sánchez le envió un cariñoso mensaje en redes sociales.

Perry y Bloom se conocieron en 2016, en una fiesta posterior a los Globos de Oro, y rápidamente comenzaron una relación. Tras un breve receso en 2017, retomaron su romance y en 2019 se comprometieron en un romántico Día de San Valentín.

En agosto de 2020, dieron la bienvenida a su hija, Daisy Dove, y aunque muchos esperaban que finalmente se casaran, su relación tomó otro rumbo.

Por ahora, ambos seguirán enfocados en sus carreras y en criar a su hija. Mientras Bloom podría estar preparando nuevos proyectos en cine, Perry continúa con su gira y su rol como jueza en American Idol.

Seguir leyendo: