Orlando Bloom habló por primera vez sobre su separación de Katy Perry: “Estamos bien”

Orlando Bloom habló por primera vez sobre su separación de Katy Perry, con quien tuvo una relación por casi 10 años y tiene una hija, Daisy.

En una reciente entrevista en el programa Today, el actor estadounidense aseguró que pese a su separación de la cantante está bien y entre ellos “no hay nada más que amor”.

En la conversación, el actor, que estaba en el programa para promocionar su nueva película The Cut, indicó que ambos continúan enfocados en la crianza compartida de su hija Daisy, de cinco años.

El actor subrayó que a pesar de la ruptura mantienen una relación cordial y que su prioridad es criar a su hija en un ambiente de amor, estabilidad y respeto mutuo.

“Tenemos la hija más hermosa estamos bien. Vamos a estar bien. Nada más que amor”, dijo Bloom.

¿Cuándo se separaron Katy Perry y Orlando Bloom?

La primera semana de julio, Katy Perry y Orlando Bloom confirmaron en un comunicado, difundido por sus representantes, que se separaban definitivamente.

“Orlando y Katy cambiaron su relación en los últimos meses para centrarse en la crianza compartida, pero quieren seguir siendo considerados como familia, ya que su prioridad compartida es, y siempre será, criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”, dice el comunicado.

¿Cuándo comenzó la relación de Katy Perry y Orlando Bloom?

Katy Perry y Orlando Bloom comenzaron su relación en 2016, tras conocerse en una fiesta posterior a los Golden Globes.

Aunque tuvieron una breve separación en 2017, se comprometieron en 2019 y en 2020 dieron la bienvenida a su hija Daisy Dove Bloom.

A lo largo de los años, la pareja ha enfrentado altibajos, lo que los ha llevado a recurrir a terapia de pareja para superar sus diferencias.

