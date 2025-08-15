Katy Perry y Justin Trudeau ¿Ya son novios?

En las últimas semanas, Katy Perry y Justin Trudeau han acaparado la atención pública, siendo vistos en varias salidas discretas que rápidamente desataron rumores sobre un posible romance entre ambos. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación, las apariciones públicas y la cercanía entre ellos han avivado las especulaciones.

Los rumores comenzaron cuando Katy Perry y Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, fueron vistos juntos en un restaurante de París, lo que rápidamente se convirtió en tema de conversación. La especulación aumentó aún más cuando Trudeau fue captado en uno de los recientes conciertos de la cantante, disfrutando del show y aplaudiendo desde una zona VIP, lo que parece confirmar su cercanía.

“Se están conociendo”, afirmó fuente

Sin embargo, según una fuente cercana a Katy Perry, a Entertainment Tonight, la relación entre ambos no es tan seria como los rumores sugieren. La fuente explicó que la cantante californiana y el político canadiense “simplemente se están divirtiendo y conociéndose”.

“Justin es carismático y tiene mucha energía, justo lo que Katy quiere y necesita ahora mismo. Por ahora, la relación es más informal”, reveló la fuente.

Esta nueva conexión parece haber llegado en un momento clave para Katy Perry, quien recientemente atravesó una separación con su ex pareja, Orlando Bloom. Después de casi diez años de relación, Katy y Orlando anunciaron su ruptura a principios de julio, en un comunicado conjunto en el que aseguraron haber tomado la decisión de separarse tras “meses de distancia”, y aclararon que su principal prioridad es la crianza de su hija Daisy Dove.

Aunque la separación fue oficializada de manera amistosa, fuentes cercanas a la pareja han revelado que la relación entre ellos sigue siendo tensa. “Siguen sin llevarse bien”, comentó la misma fuente, explicando que las interacciones entre ellos a veces son incómodas.

Cabe recordar que Katy Perry y Orlando Bloom se conocieron en 2016, se comprometieron en 2019 y tuvieron altibajos en su relación, incluida una ruptura temporal en 2017. Ahora, tras su separación, Katy está concentrada en su gira “Lifetimes”, mientras que Orlando Bloom ha compartido reflexiones sobre la soledad y el equilibrio emocional a través de sus redes sociales.

Por el momento, Katy Perry parece estar disfrutando de su nueva conexión con Justin Trudeau, pero, según las fuentes, no hay planes inmediatos para que esta relación se convierta en algo más serio. La cantante, al igual que el ex primer ministro, está viviendo un momento de introspección y crecimiento personal.

