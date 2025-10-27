Katy Perry no esperaba tener un romance con Justin Trudeau, pero está disfrutando esta inesperada “giro de la vida”, según declaraciones de fuentes cercanas a la cantante a la revista People.

Perry y Trudeau hicieron su primera aparición pública como pareja este fin de semana en París, donde celebraron el cumpleaños número 41 de la cantante.

“Salir con Justin es algo que ella nunca vio venir, pero está disfrutando mucho de este giro inesperado en su vida”, afirmó la fuente.

De acuerdo con la revista People, la fuente cercana a la artista aseguró que Perry está “halagada” por el esfuerzo que Trudeau ha hecho para pasar tiempo con ella durante su gira mundial Lifetimes.

“Está centrada en su gira, y Justin se ha esforzado mucho por estar a su altura, literalmente. Se siente halagada. Él ha demostrado su compromiso y que realmente le importa pasar tiempo con ella. Es evidente que valora la conexión, y Katy también. Está en un momento fantástico”, aseguró la fuente.

Tras su separación de Orlando Bloom, la cantante estadounidense no esperaba enamorarse de alguien tan rápido. “Katy no esperaba enamorarse de alguien tan pronto, pero Justin cumple todos los requisitos. Tiene un gran sentido del humor, es encantador y la trata con respeto”, dijo la fuente.

Los rumores de romance entre Katy Perry y Justin Trudeau comenzaron en julio de este año luego de que fueron vistos cenando juntos en Montreal. Desde entonces, ambos han sido vistos compartiendo momentos románticos.

Esta nueva relación surge poco después de la separación de Katy Perry de Orlando Bloom, con quien comparte una hija nacida en 2020. Ambos siguen en contacto por la crianza y mantienen una relación cordial.

Por su parte, Trudeau, de 53 años, también está atravesando una etapa de cambios personales tras su separación de Sophie Gregoire, con quien estuvo casado 18 años

