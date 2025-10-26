¡Katy Perry y Justin Trudeau confirman su romance en París!

¡Katy Perry y Justin Trudeau están juntos! Y todo indica que la estrella de pop está viviendo un sueño adolescente con su nuevo romance. La intérprete de ‘Dark Horse’ y el ex Primer Ministro canadiense hicieron pública su relación al ser captados tomados de la mano durante la celebración del cumpleaños número 41 de Perry en París.

La pareja fue vista saliendo juntos y de la mano del afamado cabaret Crazy Horse, según un video exclusivo obtenido por TMZ.

La artista, que lucía un llamativo vestido rojo ajustado y un elegante moño, recibió los cantos de “Feliz cumpleaños” por parte de los paparazzi y hasta le obsequiaron una rosa roja al salir del lugar.

Trudeau, de 53 años, acompañó a Perry con un traje gris y camisa negra, completando una imagen de pareja sofisticada y enamorada. Después de los festejos, ambos partieron juntos en una camioneta negra que los esperaba.

¿Cuándo iniciaron los rumores de relación?

Los rumores sobre la relación entre Perry y Trudeau comenzaron a circular desde julio, cuando fueron vistos paseando cerca del parque Mount Royal en Montreal y cenando en el exclusivo restaurante Le Violon.

Poco después, Trudeau asistió como espectador al concierto de Perry en el Bell Centre de Montreal, como parte de su gira ‘Lifetimes‘.

De acuerdo con People, una fuente cercana a la pareja afirmó en agosto que ambos sintieron una “conexión instantánea”. “Están interesados el uno en el otro, pero tomará un tiempo ver a dónde conduce esto“, explicó la fuente.

“Ella viaja por el mundo, y él está reconstruyendo su vida ahora que ya no es primer ministro de Canadá. Existe una atracción mutua. Tienen mucho en común”.

Recientemente, la pareja fue captada en un ambiente más íntimo, disfrutando de un día en un yate frente a las costas de Santa Bárbara, California. Las imágenes muestran a Perry y Trudeau compartiendo besos apasionados y abrazos cariñosos, en los que el exmandatario llegó a acariciar la espalda de la cantante.

Este nuevo capítulo amoroso para Katy Perry llega después de confirmar su separación de Orlando Bloom, su prometido y pareja durante una década, con quien tiene una hija de cinco años, Daisy Dove. Por su parte, Trudeau también atraviesa una nueva etapa tras anunciar su separación de Sophie Grégoire en 2023; la expareja comparte tres hijos: Xavier, Ella-Grace y Hadrien.

