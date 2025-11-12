¿Quién es Taina Pimentel, la joven nueva novia de Lupillo Rivera?

El cantante Lupillo Rivera está teniendo un cierre de 2025 muy movido, pero no solo por el lanzamiento de ‘Tragos Amargos’, su libro, y por toda la polémica que trajo consigo, sino que también porque hace unas horas confirmó que está en una nueva relación sentimental con la dominicana Taina Pimentel.

La confirmación de lo suyo llegó por medio de una publicación que ella misma hizo en sus redes sociales, en la que incluyó una foto que la muestra en compañía del ‘Toro del Corrido’.

“Con él, siento lo que antes no sentí. Él me llena de ternura. Sus caricias son mi cura. Y, sin él, no sé vivir 💛 🎶 Mi amor @lupilloriveraofficial 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻 🇲🇽🇩🇴”, publicó Taina.

Tras la difusión de la fotografía no faltaron los comparativos con Mayeli Alonso, una de las ex del cantante, pero a continuación te contamos quién es ella y todo lo que ha hecho en el mundo de la actuación y de las pasarelas.

¿Quién es Taina Pimentel?

La nueva conquista de Lupillo Rivera responde al nombre de Taina Pimentel, nació en República Dominicana y es mamá del pequeño Sebastián, quien el pasado mes de agosto celebró su llegada a los 6 años.

Aunque la joven caribeña, nacida bajo el signo de Cáncer, causó revuelo por su naciente noviazgo, su carrera va más allá de este y es que lleva ya un tiempo en el medio, tanto como modelo, como actriz.

Taina formó parte, en 2015 y en 2021, de ‘Nuestra Belleza Latina’, el reality show del que salieron Alejandra Espinoza, Ana Patricia, Clarissa Molina, Francisca, Migbelis Castellanos, entre otras.

En ambas ediciones se quedó en la primera ronda, por lo que no tuvo oportunidad de coincidir más tiempo a cuadro con Francisca, con Nathalia Casco, Alejandra Espinoza, Génesis Suero y más.

Tras su paso por ‘Nuestra Belleza Latina’, Tainz ha tenido algunas participaciones en el mundo de la actuación con proyectos de la talla de ‘Sed de Venganza’ y ‘Velvet, El Nuevo Imperio’.

La caribeña combina los reflectores por su pasión con el mundo de la moda, al contar con su propia marca de ropa deportiva, así como también con su pasión por los negocios, el marketing y las ciencias políticas.

Si bien su relación apenas vio la luz, ella se tomó una foto con Lupillo Rivera durante la final de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, sin imaginar lo que pasaría meses después entre ellos.

