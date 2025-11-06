Chiquis le responde Lupillo luego de que insinuara que tuvo un romance con otra mujer

La cantante Chiquis Rivera finalmente rompió el silencio tras los comentarios que su tío Lupillo Rivera hizo sobre ella en ‘Tragos Amargos’, su libro, en donde reveló detalles del supuesto romance que la hija de Jenni Rivera habría tenido con otra mujer.

Si bien la polémica estalló hace unas semanas, no fue, sino hasta ahora que la también escritora se pronunció sobre los polémicos dichos de su tío.

“Yo ya conté toda mi historia en mis libros. No lo entiendo por qué, pero cada quién. Estoy en esto de mandar luz y paz. No estoy preocupada por nada. Yo sé quién soy”, aseveró Chiquis sobre los dichos de su tío.

En el mismo encuentro con los medios Chiquis minimizó las acciones del ‘Toro del Corrido’, al asegurar que no ha pasado por su cabeza de emprender acciones legales en su contra, tal y como ya sucedió con otras de las personas mencionadas en su libro.

“No, para nada (lo demandaré). Estoy muy ocupada y enfocada en esta gira y en el disco que voy a terminar. Sale en marzo. Yo ando al 100, gracias a Dios”, continuó en la entrevista que otorgó al programa mexicano ’Sale el Sol’.

Para concluir con ese tema, la hija de ‘La Diva de la Banda’ reconoció que no tiene que demostrarle nada a nadie, a tal grado de que estar convencida de que no solo ella, sino que su público y sus seres queridos también saben muy bien quién es.

“La gente que me conoce también sabe quién soy”, puntualizó.

¿Qué dijo Lupillo sobre Chiquis?

En el capítulo donde Lupillo habló sobre la supuesta aventura amorosa de Chiquis con Elena Jiménez, amiga de su mamá, el cantante recordó que Elena se sinceró con Jenni sobre lo suyo y no solo eso, sino que también le compartió que en uno de sus encuentros estuvo Esteban Loaiza.

“Le confesó que habían estado una vez juntas, ella y su hija, y luego otra vez en la que Esteban las había estado mirando. Sí me dijo (Jenni) que había un video, pero que en él solamente se veía la entrada y la salida de un clóset”, contó Lupillo sobre esa presunta aventura de su sobrina con otra mujer.

