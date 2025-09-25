Chiquis Rivera derrite las redes luciendo cuerpazo en traje de baño

Si hay alguien a la que los 40 años le han sentado más que bien, esa es Chiquis Rivera, quien en su nueva edad no solo lanzó su libro, sino que también alzó la temperatura luciendo cuerpazo en traje de baño.

Por medio de un video, que ella misma compartió en su cuenta de Instagram, la hija de Jenni Rivera dejó a todos boquiabiertos por lo hermosa que se ve tras su pérdida de peso.

En el video, que musicalizó con el tema ‘Viajando por el Mundo’ de Karol G y Manu Chao, Chiquis aparece sentada de espaldas en un yate, mientras luce un traje de baño animal print para deleite de su fotógrafo y de sus fans.

El video, que de inmediato se llenó de corazones rojos, fue grabado durante la escapada que Chiquis se dio a Los Cabos San Lucas, en México.

“Los atardeceres en México son diferentes, especialmente ahora. 🌅🇲🇽”, se lee en el texto con el que la también cantante acompañó su material.

El video protagonizado por Chiquis se produjo durante una escapada de amigas, tal y como ella misma lo confesó con sus hashtags, con lo que queda descartado que Emilio Sánchez, su pareja, haya sido quien tomó ese video.

La forma en que Chiquis posó para la lente causó gran furor, lo cual se vio reflejado en los comentarios que le dejaron, como el de Jenicka, su hermana, quien con ese sentido del humor que la caracteriza le pidió a su cuñado que le dijera algo.

“Emilio dile algo a tu esposa”, escribió Jenicka, quien recibió cientos de likes y comentarios por su ocurrencia.

Además del comentario de su hermana, Chiquis también recibió varios más por parte de sus fans, quienes coincidieron que se ve hermosa en su nueva edad.

“Hermosa”, “Cuerpazo”, “Inspiración al máximo”, “Muy sexy”, “Qué chulada de mujer”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que ha recibido su video en traje de baño.

Sigue leyendo: