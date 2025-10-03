Chiquis Rivera enciende las redes con provocativo baile que le hizo a su esposo

Chiquis Rivera, la hija de la fallecida Jenni Rivera, dio muchísimo de qué hablar con un reciente video que compartió en sus redes sociales, en donde se le ve bailando de forma muy provocativa para deleite y disfrute de Emilio Sánchez, su esposo.

Por medio de un video, con duración de unos cuantos segundos, se ve a la intérprete moviéndose de forma muy sensual al ritmo del tema ‘Work It’ de Miss Elliot.

En primera instancia aparece de espaldas a su pareja, quien se encontraba sentado y disfrutando del show privado que le montó su pareja.

Posteriormente Chiquis se le sentó en las piernas y siguió con la coreografía, incluso lanzó agua a la cámara en alusión a la letra de la canción, pero también para bajar la temperatura del momento de tanto calor que protagizaron.

“Es viernes y el cuerpo lo sabe. Mi cómplice de locuras y bailes prohibidos! Jaja😍”, escribió Chiquis en la descripción de su video.

Como era de esperarse los comentarios estuvieron a la orden del día, siendo el de Jenicka López, su hermana, el que más dio de qué hablar por la manera en que lo hizo.

“😭😂😭😂😂 janneyyyy omg”, escribió Jenicka, quien no daba crédito al atrevimiento de su hermana.

