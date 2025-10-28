Lupillo Rivera revela que cayó en una profunda depresión tras la muerte de Jenni Rivera

El cantante Lupillo Rivera, quien está en la mira por todo lo que dijo en ‘Tragos Amargos’, su libro, se sinceró en entrevista sobre lo mal que la pasó tras la muerte de Jenni Rivera, su hermana, quien falleció el 9 de diciembre del 2012 tras verse involucrada en un accidente aéreo.

En la conversación que tuvo con la periodista Pati Chapoy, ‘El Toro del Corrido’ compartió detalles de cómo su vida dio un giro drástico tras la sorpresiva muerte de ‘La Gran Señora’.

Lupillo recordó que él cuando recibió la dura noticia se encontraba en Carolina del Norte, en Estados Unidos, pero pese a ello a él fue al que le tocó darle la noticia a su padre, Don Pedro Rivera.

A pesar de que se armó de valor para compartir lo sucedido con su padre, Lupillo reconoció que la partida de su querida hermana lo llevó a caer en una muy profunda depresión, la cual estuvo acompañada del alcoholismo y otros problemas.

“Empecé a tomar mucho después de su muerte. En mi casa, solo. Diario tomaba por seis, siete meses. No trabajé, no cantaba, no iba a giras. Me conseguían trabajo y los dejaba tirados. Era un golpe muy duro. Muy duro”, se sinceró Lupillo en la misma conversación.

En otro fragmento de las entrevista confesó que gracias a su música logró salir adelante de la difícil situación que enfrentaba en el plano personal.



“Era lo único que me salvaba de alguna forma. La música me sacaba de esa onda”, compartió Lupe, quien finalmente logró darle vuelta a la página cuando Rey, su hijo, le dijo que había visto a su tía Jenni con unas alas grandes y había hablado con ella, lo que tranquilizó a Lupillo.

“Desde ese punto en adelante, corté. Empecé a trabajar, a grabar, a hacer cosas. A recuperarme, del dolor nunca me he recuperado”, contó Lupillo sobre el día en que cambió la manera en que vivió el luto por su hermana, quien está por cumplir 13 años de fallecida.

