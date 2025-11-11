Lupillo Rivera estrena romance con bella dominicana en medio de su pleito con Belinda

El cantante Lupillo Rivera no pierde el tiempo en medio de las disputas que mantiene tras el lanzamiento de ‘Tragos Amargos’, su libro, y es que ‘El Toro del Corrido’ ya se dio una nueva oportunidad en el amor, tal y como él mismo lo dio a conocer.

Por medio de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, el ex de Belinda, de Mayeli Alonso y de Giselle Soto gritó a los cuatro vientos su felicidad y lo enamorado que está de su nueva conquista.

La nueva musa en la vida del famoso cantante es una modelo dominicana y responde al nombre de Tania Pimentel.

La presentación oficial de Tania, quien tiene un hijo de 6 años, se dio por medio de una foto en la que se les ve muy juntitos y con una sonrisa de oreja a oreja.

La postal fue musicalizada con el tema “Con Él”, uno de los más grandes éxitos de la fallecida Jenni Rivera y a cuyas estrofas hizo alusión Tania en el texto de la descripción de su foto.

“Con él, siento lo que antes no sentí. Él me llena de ternura. Sus caricias son mi cura. Y, sin él, no sé vivir 💛 🎶 Mi amor @lupilloriveraofficial 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻 🇲🇽🇩🇴”, escribió la caribeña en su primera foto pública juntos.

La publicación se llenó de inmediato de corazones rojos y de todo tipos de comentarios para Lupillo y su nueva conquista, siendo las felicitaciones las que dominaron, aunque también los comparativos con sus ex.

“Viva el amor 🙌💙”, “Le da un aire a Mayeli 😳.. enhorabuena todos merecen ser felices 👏”, “

Bellos 😍🔥”, “¡Que bellos @tainapimentelofficial @lupilloriveraofficial les deseo mucho amor a ambos… 😍”, “Les deseo lo mejor. Todas las personas merecen encontrar el amor, sin importar los errores cometidos en el pasado”, se lee en tan solo algunos de los mensajes que han recibido tras su muestra de amor.

