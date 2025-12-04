Melenie, hija de Alicia Villarreal, se sincera sobre su distanciamiento: “Ya estoy harta”

La cantante Melenie Carmona, quien nació producto del matrimonio de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, se sinceró en una transmisión que hizo en sus redes sociales sobre la relación que mantiene con su mamá, luego de que se diera a conocer que estaban distanciadas.

En el video en cuestión se ve y oye a una Melenie cansada de su mamá, de los problemas familiares e, incluso, dejó entrever que no aprueba la manera en que su progenitora ha manejado su relación con Cibad Hernández, quien es varios años menor y quien llegó a su vida tras su mediática separación de Cruz Martínez.

“Yo sé que ahorita mi mamá está pasando por una situación emocionalmente difícil. Si ella quiere tener un apoyo emocional, pues que lo tenga, pero eso no significa que yo voy a tener que estar solapando, aguantando o aplaudiéndole cosas de las que yo no estoy de acuerdo, por eso la dejé de seguir y por eso estamos un poco distanciadas”, dijo Melenie en un fragmento de su video.

A continuación confirmó que no aprueba, en absoluto, las decisiones que ha tomado su madre en el plano personal.

“Yo no quiero ir a mi casa y desayunar como si nada con estas personas. Yo no quiero convivir con estas personas, yo no estoy lista pata convivir con estas personas. Me piden mucho, me exigen mucho. Ya pasé por muchas cosas. Siento que toda mi vida me han tratado como la mamá de mis hermanos, ya estoy harta”, continuó Melenie.

Instantes después una seguidora le comentó que su mamá tenía el derecho de rehacer su vida y ser feliz, algo con lo que ella misma comulga, pero consideró que las formas no han sido las adecuadas.

“Claro que tiene el derecho de encontrar su felicidad Tengo literalmente un chat que cuando ella nos dijo que estaba saliendo con una persona, donde Félix, Angelo y yo le escribimos un párrafo enorme diciéndole que estamos muy felices por ella, muy contentos de que haya encontrado una persona. Jamás le hemos deseado el mal a mi mamá, pero yo sí le pedí una cosa, le pedí que fuera prudente y prudente no ha sido”, señaló Melenie.

Enseguida compartió que esperaba que su mamá manejara su nueva relación con un bajo perfil y lejos de los reflectores, en especial porque Alicia tuvo dos hijos con Cruz Martínez, su última pareja y a quien denunció por violencia familiar.

“Yo me refería a prudencia en el aspecto que yo sabía que si hacían todo este numerito, que los TikToks y la ma…, iban a empezar a ching… con qué opino yo, qué opinan tus hermanos y no sé qué. ¿Ustedes qué creen que opinamos? Es una pregunta muy estú…, ni siquiera tiene un año de que pasó todo este tema. Es el papá de mis hermanos, yo crecí con él, ustedes qué creen que opinamos que mi mamá ahorita tenga pareja y que sea él”, continuó la joven, quien decidió mantener distancia por su paz mental, lo que la llevó a dejar de seguir a su madre desde septiembre pasado, pues no le interesa saber qué pasa con su vida.

La joven destacó, también, que en este momento de su vida su familia se limita a sus hermanos y a su novio.

“Ya me desprendí de todos, menos de mis hermanos. Mis hermanos siempre van a ser mis hermanos. El día de mañana yo voy a tener a mis hijos, voy a crear mi familia y no tengo por qué aguantar cosas. No tengo por qué ser la mamá de mi mamá, yo voy a tener a mis propios hijos”, dijo Melenie convencida, quien dejó en claro cuál el trasfondo de la etapa por la que está atravesando, pues su mamá les confirmó su nueva relación a solo un mes de que ingresara el trámite de divorcio, lo que fue un balde de agua helada para todos.

