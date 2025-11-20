Alicia Villarreal reacciona a vinculación a proceso de Cruz Martínez: “Gracias a Dios estoy viva”

La cantante Alicia Villarreal, quien denunció a Cruz Martínez por violencia familiar, alzó la voz en una conferencia de prensa, luego de que un juez determinara la vinculación a proceso de su expareja, lo que significa un gran paso en su lucha por justicia.

Durante un encuentro que tuvo con la prensa, ocurrido la noche del miércoles 19 de noviembre, la intérprete compartió su sentir por la postura adoptada por las autoridades mexicanas.

“La Güerita Consentida”, como se le conoce, se hizo acompañar en la conferencia de su equipo de abogados, quienes han estado a su lado desde que inició el proceso en contra de Cruz Martínez.

“Gracias a Dios estoy viva porque me pudo haber sucedido otra cosa. Tengo una historia que no hubiera querido que sucediera así”, soltó la mamá de Melenie Carmona, quien reconoció su arrepentimiento ante todo lo que permitió en manos de su hoy expareja y padre de dos de sus hijos.

A continuación lamentó la situación de violencia que viven varias mujeres en manos de sus parejas, por lo que espera que su caso, y la forma en que alzó la voz, sirva de inspiración para aquellas mujeres que pasan por algo similar a lo que ella vivió.

“Esto no es un caso aislado, es el reflejo de lo que muchas callan. La audiencia de vinculación a proceso marca un antes y un después. Hoy puedo decir que me permití creer que existía justicia para mí”, reconoció la exintegrante de Grupo Límite.

Durante la conferencia de prensa también se habló de las medidas que se tomaron en contra de Cruz Martínez, quien ya no podrá acercársele y quien deberá a acudir cada 15 días a firmar ante las autoridades.

“Yo soy la persona que sufrió el daño, yo soy la víctima. A veces pareciera que no fue así. Por eso, cada mañana me levanto y tomo fuerzas, respiro profundo y digo: estoy en la lucha por sentirme libre, por no callar, y aquí estoy”, dijo Alicia sobre la decisión adoptada por un juez de control en Monterrey, Nuevo León, quien determinó que hay elementos suficientes para vincular a proceso al reconocido productor musical.

Él ya reaccionó a la vinculación a proceso

La conferencia de prensa de Alicia Villarreal se suscitó después de que Cruz Martínez celebrara que las autoridades habían desechado dos de las tres acusaciones que enfrentaba por parte de su expareja.

“Quiero declarar, con el mayor respeto y con total firmeza, que gracias a las Autoridades de Nuevo León —cuyo deber es proteger lo que es correcto, sin distinción de género ni favoritismos—, dos de las tres acusaciones y cargos en mi contra han sido completamente desestimados y rechazados en su totalidad, y apenas está iniciando el camino legal para desmentir el último que queda de ellos, que es la supuesta violencia familiar”, dijo sobre los delitos de robo y feminicidio, los cuales ya fueron desestimados.

En su misma comunicación habló de la vinculación a proceso a la que se hizo acreedor, en donde dejó en claro que no significaba que había sido declarado culpable, sino que se tomó esa medida en lo que el proceso sigue su curso.

“El camino de mi defensa penal apenas comienza y estoy seguro de que al final esto quedará completamente esclarecido y el último de estos cargos también será desestimado por las autoridades competentes. De nuevo mil gracias a la ley mexicana y todo mi familia y público por esta pendientes. Saludos, Cruz Martínez”, concluyó en el comunicado que lanzó en sus redes sociales el 19 de noviembre.

