Alicia Villarreal responde a declaraciones de su hija Melenie

La relación entre Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, luego de que la joven de 26 años confirmara que está distanciada de la cantante y que no aprueba su actual noviazgo. Las declaraciones generaron controversia en redes sociales y destaparon una aparente crisis familiar.

Alicia Villarreal rompe el silencio y pide respeto a su vida privada

Durante una conferencia de prensa, la intérprete de 54 años fue cuestionada sobre los comentarios de Melenie. Con serenidad, Villarreal explicó que prefiere mantener estos asuntos fuera de los reflectores.



“Todos los seres humanos tenemos nuestros momentos familiares o personales… En este caso es un tema que tengo que llevar más cerrado. Mi tema como mamá debe ser así con mis hijos”, dijo la cantante.



Dejó claro que no profundizará ante los medios y recalcó que comprende a Melenie, asegurando que la quiere, apoya y respeta su forma de expresarse.



“Es un tema que quisiera manejarlo en privado y con ellos”, precisó.



Villarreal también mencionó que Melenie vive desde hace un año con su pareja, por lo que es independiente, y que existe la posibilidad de que pasen Navidad juntas, pese a las diferencias recientes.

Pati Chapoy arremete contra Melenie Carmona

El drama escaló cuando, durante una emisión de Ventaneando, Pati Chapoy criticó duramente a Melenie por hablar sobre su madre en público. La conductora afirmó que Alicia “la ha mantenido toda su vida”, incluyendo estudios en Estados Unidos.

Sus comentarios rápidamente se volvieron virales.



“Te ha dado casa, sustento y comida toda la vida… Es muy lastimoso que hayas decidido hablar como lo hiciste”, comentó.

Melenie Carmona responde a Paty Chapoy

A través de Instagram, Melenie no se quedó callada y publicó el fragmento del programa acompañado de un mensaje en el que asegura que Chapoy está mal informada.



“Mi mamá no me mantiene y ¿qué estudios habla en USA? Ni sabe qué show, puro medio pagado”, explicó.



La joven también negó que Alicia haya cubierto gastos escolares en el extranjero y aprovechó para burlarse de la situación compartiendo la canción “Triple Lavada” de Esau Ortiz, junto a la frase:

“Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan?”

Una polémica que sigue en desarrollo

Mientras Melenie continúa aclarando versiones y Alicia pide manejar todo en privado, el tema sigue generando debate entre fans, medios y redes sociales. Por ahora, la cantante mantiene su postura: resolverá la situación directamente con sus hijos, lejos de los reflectores.

