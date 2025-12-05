Novio de Alicia Villarreal reacciona a las declaraciones de Melenie Carmona sobre su relación

El nombre de la cantante Alicia Villarreal se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de que su hija Melenie Carmona rompió el silencio sobre su sentir ante la nueva relación que la cantante sostiene con el influencer Cibad Hernández.

Fue por medio de un live en redes sociales que la ex integrante de “Juego de Voces” confirmó un distanciamiento con la intérprete de “Te quedó grande la yegua”, pues aseguró que el proceso de divorcio y la rapidez con la que entabló un nuevo romance han sido difíciles de asimilar.

“Yo sí le pedí una cosa, le pedí que fuera prudente y pues prudente no ha sido”, declaró visiblemente molesta en su video. “Al final de cuentas yo ahorita estoy intentando hacer mi familia, que ahorita mi familia es mi novio y mis hermanos. Todas las cosas fueron demasiado rápido”.

No pasó mucho tiempo antes de que este mensaje llegara a oídos de la nueva pareja de su madre, el creador de contenido Cibad Hernández, quien decidió pronunciarse al respecto durante una entrevista concedida al periodista Javier Ceriani.

De acuerdo con el influencer mexicano, la opinión de Melenie Carmona es respetable, pero esta no define o influye en su historia de amor con Alicia Villarreal.

“Yo creo que tengo que respetar mucho su opinión. Yo siempre voy a amar todo lo que tenga que ver con mi mujer. Todos estamos en un proceso“, indicó ante la mirada atenta del comunicador argentino.

Para finalizar su intervención, Cibad Hernández destacó que el sentir de la joven no debe ser juzgado y es digno de respeto: “Cada persona vive sus procesos y duelos completamente diferentes pero la vida es muy justa y muy grande y el tiempo es el único aliado que nos va a dar la verdad y ahorita lo único que me queda es respetar su punto de vista, respetar sus palabras, su duelo“, señaló.

