Lina Luaces, hija de Lili Estefan, se sincera sobre los famosos que han intentado conquistarla
Lina Luaces se sinceró sobre su vida en el amor, luego de que terminara el año pasado con su novio y los pretendientes no le faltaran
Lina Luaces, quien es hija de Lili Estefan y de Lorenzo Luaces, se sinceró en entrevista con Clarissa Molina de su paso por Miss Universo, pero también de su vida en el amor, luego que que confirmara que actualmente se encuentra soltera, al igual que su hermano.
La más reciente representante de Miss Cuba en Miss Universo habló sobre este y otros temas en ‘Clarissima’, el podcast de la reconocida presentadora dominicana.
Ahí habló de los galanes que la han intentado conquistar, aunque no ahondó en detalles con nombres, pero sí dio algunas pistas.
“Uno con ‘h’, otro con ‘h’. Voy a parar de hablar”, dijo Lina entre risas, luego de que se diera cuenta que ya estaba hablando más de la cuenta después de que Clarissa le preguntara sobre sus pretendientes.
